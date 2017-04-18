Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|18 апр 2017|10:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Снег |
  59.84  |  $  56.25
 

Общество | В 140 населенных пунктах области появятся новые уличные светильники

18.04.2017|09:05
Печать

До конца текущего года в Пензенской области на бюджетные средства установят более 4 000 уличных светильников. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Работы будут проводиться в целях экономии электроэнергии за счет нового оборудования. Модернизацию профинансируют не только из бюджета, но и с помощью частных инвестиций.

Зампред областного правительства Дмитрий Семенов уточнил, что, если энергосервисный контракт с московской фирмой будет заключен, в Кузнецке появится 7 000 светоточек, в Каменке - 1 769, в Спасске - 300, в Башмакове - 620, в Земетчине – 520, в Русском Камешкире - 110, в Малой Сердобе - 250.

Также рассматривается возможность заключения контракта на замену 2 006 светильников в Пензе, 473 - в Мокшане и 323 - в Бессоновке, сообщили в пресс-службе областного управления ЖКХ и ГЗН.

«Эта компания уже работает в соседнем Ульяновске. Нужно направить туда представителей от Пензенской области, пообщаться с главами муниципалитетов, на месте оценить эффективность работы указанного предприятия. Если будет дана положительная оценка, надо не откладывая заключать контракты и приступать к работе по установке нового светового оборудования», - заявил Иван Белозерцев.

Как подчеркнул губернатор, главное - чтобы населению была доступна услуга по освещению улиц без увеличения нагрузки на бюджет при понятном и разумном тарифе, резюмировали в пресс-службе регионального правительства.

Источник — Фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|18.04.2017 09:21|

была тьма-таракань а станет тускль-таракань

Гость|18.04.2017 09:35|

Нам это зачем ?

Гость|18.04.2017 10:21|

В селе Елизаветино Мокшанского района восстановите пожалуйста освещение

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!