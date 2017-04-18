18.04.2017 | 09:05

До конца текущего года в Пензенской области на бюджетные средства установят более 4 000 уличных светильников. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Работы будут проводиться в целях экономии электроэнергии за счет нового оборудования. Модернизацию профинансируют не только из бюджета, но и с помощью частных инвестиций.

Зампред областного правительства Дмитрий Семенов уточнил, что, если энергосервисный контракт с московской фирмой будет заключен, в Кузнецке появится 7 000 светоточек, в Каменке - 1 769, в Спасске - 300, в Башмакове - 620, в Земетчине – 520, в Русском Камешкире - 110, в Малой Сердобе - 250.

Также рассматривается возможность заключения контракта на замену 2 006 светильников в Пензе, 473 - в Мокшане и 323 - в Бессоновке, сообщили в пресс-службе областного управления ЖКХ и ГЗН.

«Эта компания уже работает в соседнем Ульяновске. Нужно направить туда представителей от Пензенской области, пообщаться с главами муниципалитетов, на месте оценить эффективность работы указанного предприятия. Если будет дана положительная оценка, надо не откладывая заключать контракты и приступать к работе по установке нового светового оборудования», - заявил Иван Белозерцев.

Как подчеркнул губернатор, главное - чтобы населению была доступна услуга по освещению улиц без увеличения нагрузки на бюджет при понятном и разумном тарифе, резюмировали в пресс-службе регионального правительства.