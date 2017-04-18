18.04.2017 | 15:12

Пензенская стритбольная лига бизнеса снова начала работу. В первом туре этого любительского чемпионата приняли участие восемь команд, игроки каждой являлись сотрудниками одной компании или организации.

Состав получился разношерстным: на паркет выходили представители силовых структур, коммерческих фирм, производственных объединений.

Вначале соперники сыграли в групповом этапе и определили четверку полуфиналистов. Дальнейший отбор, проходивший уже по олимпийской системе, вывел в решающий поединок команды ХЭТ и «Сбербанк».

Борьба в финале получилась очень упорной, и конкурентов разделили считанные очки. Хэтовцы выиграли с минимальным преимуществом - 21:19.

MVP турнира был признан капитан победителей Александр Кузнецов. Также награждались лучшие в специальных конкурсах. Евгений Лекарев стал главным снайпером, а команда четвертого сезона точнее других выполнила штрафные броски.