18.04.2017 | 15:40

Пенза присоединилась к всемирной акции, которая направлена на поддержку людей, больных гемофилией, и организовала собственное мероприятие под названием «Красный цветок».

Его участниками стали в основном учащиеся гимназии № 6. Они устроили у Дома молодежи яркое шоу, направленное на привлечение внимания в том числе и к проблеме донорства, поскольку именно от наличия в медицинских учреждениях здоровой крови ежедневно зависят жизни людей.

«Мы создали большой проект «Капля надежды», одним из партнеров которого был клинический центр крови. Теперь к нам присоединилась шестая гимназия. Это вторая часть большого проекта, где участвуют дети. Мы рассказываем о дружбе, донорстве», - уточнила руководитель региональной организации Всероссийского общества гемофилии Марина Сафронкина.

Инициатива проведения этого мероприятия шла от самой молодежи.

«Такая акция может повлиять на увеличение числа доноров, которых всегда не хватает», - отметил лидер «Клуба добрых сердец» гимназии № 6 Михаил Пирогов.

«Это мероприятие привлечет внимание к проблеме гемофилии, больные люди поймут, что они кому-то нужны, что у них есть поддержка», - добавила участница акции Арина Панина.

В завершение мероприятия ребята отпустили в небо десятки красных шаров.