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Общество | Пенсионный фонд России выпустил мобильное приложение

18.04.2017|16:13
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Пенсионный фонд теперь у каждого может быть в кармане. Ведомство запустило мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон или планшет, для того чтобы потом за секунды узнавать все о собственных накоплениях на старость.

Условие - необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Удобство приложения оценят не только пожилые люди, оно прежде всего для активных и трудоспособных.

«Можно посмотреть состояние лицевого счета, количество баллов, как они получены», - уточнил начальник управления отделения ПФР по Пензенской области Виктор Ознобин.

Часть информации будет доступна на сайте и без авторизации на портале госуслуг.

«С мобильного телефона можно записаться на прием, найти ближайшую клиентскую службу, заказать документы», - пояснил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Мобильное приложение Пенсионный фонд России запустил первым среди государственных ведомств.

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