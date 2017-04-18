18.04.2017 | 16:13

Пенсионный фонд теперь у каждого может быть в кармане. Ведомство запустило мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон или планшет, для того чтобы потом за секунды узнавать все о собственных накоплениях на старость.

Условие - необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Удобство приложения оценят не только пожилые люди, оно прежде всего для активных и трудоспособных.

«Можно посмотреть состояние лицевого счета, количество баллов, как они получены», - уточнил начальник управления отделения ПФР по Пензенской области Виктор Ознобин.

Часть информации будет доступна на сайте и без авторизации на портале госуслуг.

«С мобильного телефона можно записаться на прием, найти ближайшую клиентскую службу, заказать документы», - пояснил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Мобильное приложение Пенсионный фонд России запустил первым среди государственных ведомств.