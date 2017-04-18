18.04.2017 | 17:07

Известного пензенского спортсмена Дениса Аблязина вызвали в региональное следственное управление СК РФ. Фотографию повестки пятикратный призер Олимпийских игр разместил на своей страничке в «Инстаграме», но позже удалил.

Повестка была датирована 14 апреля. В ней говорилось о том, что 18 апреля спортсмену необходимо явиться в следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области.

«Дениса Аблязина вызывали на допрос в качестве свидетеля в рамках поручения по уголовному делу о допинге», - сообщили в региональном следственном управлении.

Напомним: на Олимпиаде-2016 в Бразилии пензенец завоевал три медали - серебро в командном многоборье и опорном прыжке и бронзу на кольцах.