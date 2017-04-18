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Общество | 19 апреля в нескольких районах Пензы отключат холодную воду

18.04.2017|12:55
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В нескольких районах Пензы с 18:00 среды, 19 апреля, до 6:00 20 апреля не будет холодной воды. Причиной отключения станет проведение ОАО «Биосинтез» работ по замене запорной арматуры.

Как сообщили в пресс-центре ООО «Горводоканал», подача воды будет полностью прекращена на Гидрострое, в Терновке, Спутнике, на Маяке, Дегтярном Затоне, Шуисте, Кордоне Студеном, Тепличном, в Нахаловке, Согласии, Ахунах, Кривозерье и районе Бригадирского моста (ул. Бийская).

При необходимости пензенцы могут подать заявку в диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» на подвоз воды - он будет осуществляться на протяжении периода отключения. Оставить заявку можно по телефону 32-55-40.

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