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Общество | В Пензе школьник был удален с досрочного ЕГЭ за шпаргалку

17.04.2017|14:25
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Около 200 выпускников текущего года и прошлых лет приняли участие в сдаче ЕГЭ в досрочный период - с 23 марта по 14 апреля.

Итоговая аттестация проходила в двух пунктах - в Губернском лицее и школе № 7 г. Пензы.

«Экзамены в регионе прошли в штатном режиме, без технологических сбоев. В последний, резервный день ЕГЭ было зафиксировано одно нарушение. За наличие письменных заметок участника удалили с экзамена по профильной математике. В 2017 году пересдать ЕГЭ он уже не сможет», - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Напомним: в прошлом году в области с Единого государственного экзамена в мае 2016 года были удалены трое подростков, у которых обнаружили сотовые телефоны, из Никольского и Городищенского районов, а также с отделения архитектуры Пензенского многопрофильного колледжа.

Так, одиннадцатиклассница сфотографировала задания на мобильный телефон и выложила в Интернет. За это ГЭК аннулировала результаты экзамена по русскому языку без права пересдачи. Отец девушки обратился в суд с требованием признать решение незаконным, но не добился успеха ни в районном суде, ни в вышестоящей инстанции.

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Гость|17.04.2017 15:42|

Не повезло.

Гость|17.04.2017 15:51|

вот она россия мать пионера с о шпаргалкой выгнали-а террористов не кто не ловит-стыд и позор

Имя: Гость
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