17.04.2017 | 16:58

Пензенец через суд добился от управляющей компании «Жилсервис» взыскания ущерба, нанесенного его автомобилю. Немаловажную роль в расследовании дела сыграла запись видеокамеры, которую владелец машины установил на фасаде дома на улице Ленина, где парковал свой Nissan X-Trail.

Происшествие случилось вечером 23 марта 2016 года. В автомобиле сработала сигнализация. Его владелец посмотрел на монитор, но возле машины никого не было. Выйдя на улицу, он обнаружил, что на люке машины лежит камень, похожий на фасадную штукатурку. У автомобиля оказалось разбито стекло люка, образовались вмятины в панели крыши и трещина на лобовом стекле.

Видеозапись зафиксировала, как на крышу машины падает камень, люк разбивается, срабатывает сигнализация. Владелец автомобиля обратился в суд, чтобы взыскать с ответчика компенсацию причиненного ущерба.

Представитель управляющей компании иск не признал, так как на записи не видно, что камень падает именно с крыши или отваливается от стены. До этого случая жители дома не жаловались на разрушение фасада, а после первой жалобы, поступившей 29 апреля 2016 года, коммунальщики удалили отслоившиеся участки штукатурки.

Судебная экспертиза пришла к выводу, что рухнувший на машину камень с большой вероятностью является именно штукатуркой, отвалившейся от стены. Нашлись и свидетели, пояснившие, что зимой и весной 2016 года куски штукатурки постоянно падали на землю.

Суд взыскал с управляющей компании стоимость ремонта автомобиля в размере 61 677 руб., а также компенсацию морального вреда (1 000 руб.), штраф в доход потребителя (31 338 руб.) и судебные расходы.

«Не согласившись с таким решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которую коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.