Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|17 апр 2017|17:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  59.84  |  $  56.25
 

Общество | В Пензе депутат возмутилась запоздалой реакцией на незаконное строительство

17.04.2017|16:08
Печать

Депутат Ирина Воронина поинтересовалась у начальника отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светланы Александровой, почему в городе незаконные постройки замечают только тогда, когда они уже возведены.

Свой вопрос она задала в ходе заседания постоянной комиссии гордумы в понедельник, 17 апреля.

«Вы взаимодействуете с районными администрациями? Почему вы не замечаете эти объекты на стадии подготовки к строительству, когда только появляются заборы?» - спросила Ирина Воронина и в качестве примера привела постройки «Цветы», которые давно были в рабочем состоянии, когда их признали незаконными и начали сносить.

«Контроль осуществляется, но охватить весь город сложно», - объяснила Светлана Александрова.

В итоге Ирине Ворониной посоветовали переадресовать вопрос в управление архитектуры и строительства.

0
0
0
0
 
Гость|17.04.2017 16:36|

penzainform.ru писал(a):

Контроль осуществляется, но охватить весь город сложно»
Особенно на улице Московской за снежком

Гость|17.04.2017 16:37|

Чот кажется у депутата Ирины Ворониной обнаружатся неточности в декларации. Ну или листок из неё какой затеряется...

Гость|17.04.2017 16:38|

penzainform.ru писал(a):

В итоге Ирине Ворониной посоветовали переадресовать вопрос в управление архитектуры и строительства
Молодцы депутаты!

Но можно было сделать лучше, кто им мешал спросить г-жу Воронину: "А ты куда глядела когда подобные объекты возводились? Почему не проявила гражданскую позицию? Где была твоя инициатива? Будешь умничать 15й пойдёшь!"

Гость|17.04.2017 16:41|

penzainform.ru писал(a):

Депутат Ирина Воронина
А этому депутату не интересно, как их коллега незаконно строил здание на ул. Карпинского? Даже комиссию собирать не надо, можно спросить на любом заседании.

Гость|17.04.2017 16:51|

Контроль осуществляется, но охватить весь город сложно», - объяснила Светлана Александрова.

Светлана Александровна врёт . Да Светлана Александровна ?

Гость|17.04.2017 16:53|

Особенно если строится в центре города на центральных улицах. Ну практически не возможно уследить и охватить весь город.

Гость|17.04.2017 17:00|

penzainform.ru писал(a):

примера привела постройки «Цветы», которые давно
Всё правильно делается , не нужно ни чего менять. И замечать нужно уже тогда , когда здание построено почти полностью, деньги вложены, возможно кредитные. И когда нарушитель уже приготовился всё сдать в аренду и сосать нетрудовые доходы и отдыхать на них на Мальдивах, вот тогда то ему и говорят -"Братан, да ты не на своём месте построил"? "Давай сноси всё". И вот тогда пусть новоявленный нуворишь побегает , потратит нервы, и вместо Мальдив по судам пусть потаскается, на адвокатов потратится, а мы посмотрим.

Гость|17.04.2017 17:04|

«Вы взаимодействуете с районными администрациями? Почему вы не замечаете эти объекты на стадии подготовки к строительству, когда только появляются заборы? Что глаза-то отводите? Глаза-то не отводите!»

Гость|17.04.2017 17:06|

Гость писал(a):

а мы посмотрим.
Вот пока суд будет выносить решение которое будет обжаловать до Верховного суда, то есть не один год, ничто не помешает "нуворшу" Гость писал(a):
всё сдать в аренду, сосать нетрудовые доходы и отдыхать на них на Мальдивах,

Гость|17.04.2017 17:16|

Может и про Ульяновский парк вспомнят.Хотя многие уже живут в парке!

Гость|17.04.2017 17:21|

В итоге Воронину послали по другому адресу..

Гость|17.04.2017 17:34|

Когда гордума примет решение о сложении полномочий депутатами нарушившими закон Народ и прокуратура ждут Не робейте ребята решайтесь

Гость|17.04.2017 17:34|

Неподелились с Ворониной поэтому возмутилась. Делится надо со всеми.А то так можно всю Пензу снести#

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!