Депутат Ирина Воронина поинтересовалась у начальника отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светланы Александровой, почему в городе незаконные постройки замечают только тогда, когда они уже возведены.
Свой вопрос она задала в ходе заседания постоянной комиссии гордумы в понедельник, 17 апреля.
«Вы взаимодействуете с районными администрациями? Почему вы не замечаете эти объекты на стадии подготовки к строительству, когда только появляются заборы?» - спросила Ирина Воронина и в качестве примера привела постройки «Цветы», которые давно были в рабочем состоянии, когда их признали незаконными и начали сносить.
«Контроль осуществляется, но охватить весь город сложно», - объяснила Светлана Александрова.
В итоге Ирине Ворониной посоветовали переадресовать вопрос в управление архитектуры и строительства.
penzainform.ru писал(a):Особенно на улице Московской за снежком