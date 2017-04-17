17.04.2017 | 16:08

Депутат Ирина Воронина поинтересовалась у начальника отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светланы Александровой, почему в городе незаконные постройки замечают только тогда, когда они уже возведены.

Свой вопрос она задала в ходе заседания постоянной комиссии гордумы в понедельник, 17 апреля.

«Вы взаимодействуете с районными администрациями? Почему вы не замечаете эти объекты на стадии подготовки к строительству, когда только появляются заборы?» - спросила Ирина Воронина и в качестве примера привела постройки «Цветы», которые давно были в рабочем состоянии, когда их признали незаконными и начали сносить.

«Контроль осуществляется, но охватить весь город сложно», - объяснила Светлана Александрова.

В итоге Ирине Ворониной посоветовали переадресовать вопрос в управление архитектуры и строительства.