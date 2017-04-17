17.04.2017 | 15:57

В 15 храмах Пензы прихожан угощали пасхальными обедами. На них приглашали малоимущих. В церкви во имя Петра и Февронии Муромских собрались около 20 человек. Для них накрыли стол с традиционными праздничными яствами - куличом, крашеными яйцами.

«Я второй год приглашаю людей, которые состоят на учете у нас в центре. Это многодетные семьи, а также потерявшие кормильца. Они насыщаются не только телесно, но и духовно, отвлекаются от быта и приближаются к Богу», - отметил специалист комплексного центра соцзащиты Октябрьского района Сергей Кривулин.

«Радость в этот праздник из детства. Еще маленькой я бегала на Пасху и собирала яйца», - отметила прихожанка.

Кормили в храмах не только тех, кто попал в список нуждающихся. Так, житель Пензы Виктор заглянул в храм помолиться, но и ему положили гречневой каши в тарелку. Детям разрешали звонить в колокола, славить Воскресение Христово.