17.04.2017 | 09:28

В понедельник, 17 апреля, на совещании в правительстве области шла речь о ремонте коммуникаций после завершения отопительного сезона.

«Составьте графики поведения ремонта тепловых сетей, истребуйте такие планы от глав муниципальных образований и проанализируйте их», - обратился губернатор Иван Белозерцев к начальнику регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину и зампреду правительства области Дмитрию Семенову.

«Особо хочу обратить внимание на ремонт сетей компании «Т Плюс» в Пензе. Мы договорились с руководством, что они увеличат средства на эти цели. Как нам пообещали, это будет более 200 миллионов рублей», - подчеркнул губернатор.

По его мнению, к работам надо приступить немедленно. Самые большие объемы глава региона потребовал провести в мае - июле. К 1 сентября ремонт должен быть завершен.