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Общество | Ремонт теплосетей в Пензе должен быть завершен до 1 сентября

17.04.2017|09:28
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В понедельник, 17 апреля, на совещании в правительстве области шла речь о ремонте коммуникаций после завершения отопительного сезона.

«Составьте графики поведения ремонта тепловых сетей, истребуйте такие планы от глав муниципальных образований и проанализируйте их», - обратился губернатор Иван Белозерцев к начальнику регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину и зампреду правительства области Дмитрию Семенову.

«Особо хочу обратить внимание на ремонт сетей компании «Т Плюс» в Пензе. Мы договорились с руководством, что они увеличат средства на эти цели. Как нам пообещали, это будет более 200 миллионов рублей», - подчеркнул губернатор.

По его мнению, к работам надо приступить немедленно. Самые большие объемы глава региона потребовал провести в мае - июле. К 1 сентября ремонт должен быть завершен.

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Гость|17.04.2017 09:38|

penzainform.ru писал(a):

«Составьте графики поведения ремонта тепловых сетей, истребуйте такие планы от глав муниципальных образований и проанализируйте их», - обратился губернатор Иван Белозерцев к начальнику
К какому начальнику? Какой график?

В этом году денег на ремонт НЕТ!

Их просто НЕТ!

Зачем содержать такую кучу людей?

Отправьте их на год в отпуск.

Гость|17.04.2017 09:49|

Ну раз должен, то должен

Гость|17.04.2017 09:54|

Зато в этом году выделено небывалое количество денег на асфальтирование-всё заасфальтируют а зимой и в следующем году всё раскопают.

Имя: Гость
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