В понедельник, 17 апреля, на совещании в правительстве области шла речь о ремонте коммуникаций после завершения отопительного сезона.
«Составьте графики поведения ремонта тепловых сетей, истребуйте такие планы от глав муниципальных образований и проанализируйте их», - обратился губернатор Иван Белозерцев к начальнику регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину и зампреду правительства области Дмитрию Семенову.
«Особо хочу обратить внимание на ремонт сетей компании «Т Плюс» в Пензе. Мы договорились с руководством, что они увеличат средства на эти цели. Как нам пообещали, это будет более 200 миллионов рублей», - подчеркнул губернатор.
По его мнению, к работам надо приступить немедленно. Самые большие объемы глава региона потребовал провести в мае - июле. К 1 сентября ремонт должен быть завершен.
penzainform.ru писал(a):К какому начальнику? Какой график?
В этом году денег на ремонт НЕТ!
Их просто НЕТ!
Зачем содержать такую кучу людей?
Отправьте их на год в отпуск.