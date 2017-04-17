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Общество | Прихожане Успенского собора встретили благодатный огонь

17.04.2017|09:56
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Пензенцы собрались в Успенском кафедральном соборе в ожидании благодатного огня. Около полуночи его спецрейсом доставили из Иерусалима в Москву, а из столицы в течение воскресенья - в храмы городов страны. Главная святыня праздника прибыла в особой лампаде.

«Мы с вами являемся соучастниками великой тайны. Это свидетельство чуда Божия приходит к нам за тысячи километров», - отмечал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

От иерусалимских свечей священнослужители зажигали те, что верующие принесли с собой, раздавали частицы факела прихожанам. Благодатный огонь дорог каждому православному: он символ нерукотворного света Воскресения Христова.

«Зажжем дома лампадку, пусть и нас будет благодать», - говорили горожане.

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