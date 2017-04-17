17.04.2017 | 18:19

Мало кому удастся в эту пасхальную седмицу устроить перезвон на колокольне Спасского кафедрального собора. Вокруг нее начали устанавливать строительные леса. Высотное сооружение скоро будут штукатурить. Поэтому на площадке, где висят кампаны, звонарям из народа просто негде встать.

А вот с территории Благовещенской церкви на сотни метров вокруг разносятся переливы.

«Все желающие верующие христиане могут подойти к колокольне и позвонить, тем самым прославляя воскресшего Господа», - сообщил ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.

«Я чувствую вдохновение, так и хочется улететь», - поделилась пензячка Галина.

Звонарь Аркадий Царан уже 20 лет радует слух верующих колокольными трелями. Этому древнему искусству нигде специально не учился. Начинал с помощника звонаря в Покровском храме. Причем, прежде чем ударить в колокола, какой-то определенной мелодии он никогда в голове не держит.

«У меня происходит это само по себе. Птица же не думает о том, как лететь!» - отметил он.

Славить с помощью колокольного звона воскресшего Спасителя верующие смогут в течение всей этой недели. Но стоит помнить, что звонить можно, только когда в храме закончилось богослужение, чтобы своей радостью не мешать молящимся.