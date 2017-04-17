Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|17 апр 2017|11:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ливень |
-1oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  59.78  |  $  56.29
 

Общество | Пензенцев призвали внимательнее следить за детьми при открытых окнах

17.04.2017|09:46
Печать

В понедельник, 17 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял тему опасности, которую представляют для детей открытые окна. В связи с потеплением пензенцы уже начинают активно проветривать помещения.

«Последние годы регионы России потрясают трагедии, когда дети в возрасте двух-четырех лет поднимаются на подоконники и падают вниз», - напомнил глава региона.

По мнению губернатора, необходимо через управляющие компании и средства массовой информации призывать людей обращать на это самое пристальное внимание.

«Не было такого года, чтобы у нас ребенок не выпал из окна», - констатировал Иван Белозерцев.

В этой связи губернатор напомнил, что существуют технические решения, которые не позволяют детям открывать окна самостоятельно.

Напомним: в мае прошлого года восьмилетний мальчик погиб при падении из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома в центре Пензы. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В июле 2016-го в Заречном из окна квартиры на втором этаже выпал трехлетний ребенок. После случившегося мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу имени Филатова.

0
0
0
0
 
Гость|17.04.2017 10:26|

Даже бинокль взял и слежу внимательнее теперь. Спасибо, что призвали...

Гость|17.04.2017 10:57|

Яжематерей бесполезно к чему-либо призывать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!