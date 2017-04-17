17.04.2017 | 09:46

В понедельник, 17 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял тему опасности, которую представляют для детей открытые окна. В связи с потеплением пензенцы уже начинают активно проветривать помещения.

«Последние годы регионы России потрясают трагедии, когда дети в возрасте двух-четырех лет поднимаются на подоконники и падают вниз», - напомнил глава региона.

По мнению губернатора, необходимо через управляющие компании и средства массовой информации призывать людей обращать на это самое пристальное внимание.

«Не было такого года, чтобы у нас ребенок не выпал из окна», - констатировал Иван Белозерцев.

В этой связи губернатор напомнил, что существуют технические решения, которые не позволяют детям открывать окна самостоятельно.

Напомним: в мае прошлого года восьмилетний мальчик погиб при падении из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома в центре Пензы. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В июле 2016-го в Заречном из окна квартиры на втором этаже выпал трехлетний ребенок. После случившегося мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу имени Филатова.