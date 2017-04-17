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Общество | Пензенцам нужно задекларировать доход от продажи имущества до 2 мая

17.04.2017|11:35
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Пензенцам, которые в 2016 году продали квартиру, жилой дом, земельный участок, автомобиль или другое имущество, необходимо продекларировать доход не позднее 2 мая. Об этом напоминает региональное управление Федеральной налоговой службы.

Не обязаны декларировать доход те, кто до продажи владел имуществом более трех лет.

«Доход от реализации имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, будет рассчитываться по новым правилам», - обратили внимание пензенцев в управлении.

Если он менее 70% кадастровой стоимости объекта недвижимости, то в целях налогообложения будет признан доход, составляющий 70% его кадастровой стоимости.

В остальных случаях доход от продажи принимается в сумме, указанной сторонами сделки.

При реализации жилых объектов и земельных участков граждане вправе заявить имущественный налоговый вычет в размере не более 1 млн рублей. Если речь идет о других видах недвижимости или транспортном средстве, то вычет может быть не более 250 тыс. рублей.

«Лица, декларирующие доходы в связи с получением налоговых вычетов, могут представить декларацию в течение всего года», - уточнили в управлении.

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