17.04.2017 | 11:35

Пензенцам, которые в 2016 году продали квартиру, жилой дом, земельный участок, автомобиль или другое имущество, необходимо продекларировать доход не позднее 2 мая. Об этом напоминает региональное управление Федеральной налоговой службы.

Не обязаны декларировать доход те, кто до продажи владел имуществом более трех лет.

«Доход от реализации имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, будет рассчитываться по новым правилам», - обратили внимание пензенцев в управлении.

Если он менее 70% кадастровой стоимости объекта недвижимости, то в целях налогообложения будет признан доход, составляющий 70% его кадастровой стоимости.

В остальных случаях доход от продажи принимается в сумме, указанной сторонами сделки.

При реализации жилых объектов и земельных участков граждане вправе заявить имущественный налоговый вычет в размере не более 1 млн рублей. Если речь идет о других видах недвижимости или транспортном средстве, то вычет может быть не более 250 тыс. рублей.

«Лица, декларирующие доходы в связи с получением налоговых вычетов, могут представить декларацию в течение всего года», - уточнили в управлении.