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Общество | Пензенские транспортные полицейские проводят акцию «Дети России»

17.04.2017|11:26
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В понедельник, 17 апреля, Пензенский линейный отдел МВД РФ на транспорте начал проводить межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Дети России - 2017», которая продлится до 26 апреля.

В этот период стражи порядка будут устраивать рейды на вокзалах, станциях, платформах, перегонах, а также в аэропорте для выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, и граждан, которые вовлекают молодежь в совершение нарушений и преступлений.

Родителям подростков участники рейдов разъяснят уголовно-правовые последствия неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Сотрудники транспортной полиции вместе с представителями органов внутренних дел и сферы здравоохранения проведут мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических и психотропных средств.

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