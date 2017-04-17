17.04.2017 | 11:26

В понедельник, 17 апреля, Пензенский линейный отдел МВД РФ на транспорте начал проводить межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Дети России - 2017», которая продлится до 26 апреля.

В этот период стражи порядка будут устраивать рейды на вокзалах, станциях, платформах, перегонах, а также в аэропорте для выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, и граждан, которые вовлекают молодежь в совершение нарушений и преступлений.

Родителям подростков участники рейдов разъяснят уголовно-правовые последствия неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Сотрудники транспортной полиции вместе с представителями органов внутренних дел и сферы здравоохранения проведут мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических и психотропных средств.