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Общество | Пензенские таксисты должны овладеть английским языком

17.04.2017|10:21
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Пензенским таксистам придется овладеть базовыми знаниями английского языка. Об этом шла речь на совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 17 апреля, при обсуждении подготовки к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году пройдет в столице соседнего региона - Саранске.

«Я надеюсь, что многие болельщики будут проживать в Пензе, нужно готовиться к этому. Людям понадобится такси, чтобы добраться до Саранска», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

«У нас уже появилась первая диспетчерская служба, которая работает с банковскими картами. Также мы планируем разработать общую атрибутику для машин такси, чтобы было понятно, что они аккредитованы для обслуживания гостей чемпионата», - доложил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин.

Губернатор призвал активизировать работу.

«Нужно решить, какие это будут машины и как они будут оформлены, а таксисты должны иметь базовое знание английского языка. Все эти моменты очень важны, чтобы людям не пришлось потом, садясь в такси, показывать дорогу пальцем. Возможно, стоит привлечь студентов, которые будут сидеть на переднем сиденье с таксистом и переводить», - конкретизировал глава региона.

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Гость|17.04.2017 10:29|

Лучше студенток

Гость|17.04.2017 10:32|

Какая ересь

Гость|17.04.2017 10:32|

Вот и еще раз опозоримся перед иностранцами.

Гость|17.04.2017 10:34|

Надо вообще запретить русский язык и перейти на англицкий .

Гость|17.04.2017 10:39|

Гость писал(a):

Надо вообще запретить русский язык и перейти на англицкий
Зачем? Достаточно просто знать английский, это не так уж и плохо.

Гость|17.04.2017 10:41|

А многие лгунишки, никак не связанные по работе с ин язом, пишут в графе языки "владею базовым разговорным", меня это веселит всегда. Владеть на уровне "май нейм из петя" может и современный детсадовец, а вы устарели. Дошкольник, кстати, если его правильно учить и он/а нормально развит, быстро хватает фразочки и использует в речи по делу.

Гость|17.04.2017 10:41|

когда русский едет в европу, он сам учит азы английского. Пусть эти европейцы и учат необходимый запас русских слов. Таксистам нужно выучить только фразу 100 евро.

Гость|17.04.2017 10:42|

penzainform.ru писал(a):

что многие болельщики будут проживать в Пензе
Оптимистично

Гость|17.04.2017 10:42|

Гость писал(a):

когда русский едет в европу, он сам учит азы английского.
Бред. Учить язык надо заранее, дома.

Гость|17.04.2017 10:43|

penzainform.ru писал(a):

«Нужно решить, какие это будут машины и как они будут оформлены, а таксисты должны иметь базовое знание английского языка. Все эти моменты очень важны, чтобы людям не пришлось потом, садясь в такси, показывать дорогу пальцем. Возможно, стоит привлечь студентов, которые будут сидеть на переднем сиденье с таксистом и переводить», - конкретизировал глава региона.
Глупость. Бесплатно "переводчик" не поедет. Из бюджета платить ему незаконно.

Гость|17.04.2017 10:44|

Гость писал(a):

Бесплатно "переводчик" не поедет. Из бюджета платить ему незаконно.
Студентов можно заставить

Гость|17.04.2017 10:44|

Они должны цены понизить процентов на 30 в первую очередь, то уже зажрались вовсе ! А уж потом и за англицкай !

Гость|17.04.2017 10:50|

Мордовский язык схожий на Энглеш т.е английский

Гость|17.04.2017 10:53|

А наши сограждане, владеют только родным языком, да и то не всегда умело. А ведь когда-то, знание иностранных языков считалось достоинством человека...а сейчас все скатилось к знанию "100 евро" на английском.

Гость|17.04.2017 10:54|

Учите детей конструкции АКм и весь мир будет учить русский !

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Имя: Гость
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