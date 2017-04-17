17.04.2017 | 10:21

Пензенским таксистам придется овладеть базовыми знаниями английского языка. Об этом шла речь на совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 17 апреля, при обсуждении подготовки к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году пройдет в столице соседнего региона - Саранске.

«Я надеюсь, что многие болельщики будут проживать в Пензе, нужно готовиться к этому. Людям понадобится такси, чтобы добраться до Саранска», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

«У нас уже появилась первая диспетчерская служба, которая работает с банковскими картами. Также мы планируем разработать общую атрибутику для машин такси, чтобы было понятно, что они аккредитованы для обслуживания гостей чемпионата», - доложил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин.

Губернатор призвал активизировать работу.

«Нужно решить, какие это будут машины и как они будут оформлены, а таксисты должны иметь базовое знание английского языка. Все эти моменты очень важны, чтобы людям не пришлось потом, садясь в такси, показывать дорогу пальцем. Возможно, стоит привлечь студентов, которые будут сидеть на переднем сиденье с таксистом и переводить», - конкретизировал глава региона.