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Общество | Муниципальное унитарное предприятие по очистке города терпит убытки

17.04.2017|17:29
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Вместо того чтобы получать прибыль от имущества, МУП по очистке города терпит убытки. О результатах проверки финансовой деятельности предприятия доложила депутатам председатель контрольно-счетной палаты Елизавета Кошель.

Для того чтобы объяснить сегодняшнюю ситуацию, пришлось вспоминать прошлое. В 2005 году здания, гаражи, склады, общая рыночная стоимость которых более 15 миллионов рублей, были переданы другой организации. У нее в настоящее время МУП арендует помещения.

«А как быть с тем имуществом, которое мы отдали и которое сейчас сдают в аренду? Если бы муниципальную собственность не передавали в ООО «УБО», то доход от аренды получало бы МУП по очистке города», - заявила Елизавета Кошель.

Также в ходе проверки выявили, что в 2010 году два новых мусоровоза, которые числились за МУПом, были сданы в аренду управлению по благоустройству. Но после эксплуатации машины вернули технически неисправными.

«Комиссия подтвердила, что они сломаны. Все документы представлены в контрольно-счетной палате», - уточнил директор МУП по очистке города Сергей Старостин.

Елизавета Кошель предложила специалистам управления муниципального имущества заняться вопросом возврата недвижимости в ведение МУП по очистке города.

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Гость|17.04.2017 18:48|

Ворье.

Гость|17.04.2017 18:57|

После таких проверок виновных лиц должны бы были прямо тут же отвезти в кутузку, если бы жили в нормальной стране

Имя: Гость
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