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Общество | Кадеты школы № 30 заступили на почетную вахту у памятника Победы

17.04.2017|15:39
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Кадетам школы № 30 вручили удостоверения участников военно-патриотической акции «Пост № 1». Им выпала честь первыми нести караул у Вечного огня.

У Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев с 17 апреля по 9 мая старшеклассники будут стоять по стойке смирно. На плече часового Надежды Тесленок пятикилограммовый автомат, на руках белые перчатки, специально купленные для этой вахты.

«Мы стояли и в прошлом году, и в позапрошлом. Чувствуем свою причастность к победе», - отметила Надежда.

В этом году акция «Пост № 1» юбилейная, десятая. Хотя многие пензенцы помнят, что еще в советские годы у памятника на проспекте Победы стояли пионеры. В 90-х от этой традиции отказались. И лишь в 2008-м почетный караул возродили.

«Молодежь у нас очень хорошая, ребята готовы встать на защиту Родины, если придется», - уточнил методист отдела детского (юношеского) центра «Спутник »Дмитрий Давыдов.

Чуть больше трех недель осталось до празднования 72-й годовщины Великой Победы. В любую погоду старшеклассники из 13 школ Пензы будут на посту. Каждая смена для ребят длится по 30 минут. Затем их меняют другие.

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