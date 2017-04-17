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Общество | К ЧМ-2018 по футболу пензенские такси украсят атрибутикой турнира

17.04.2017|16:30
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Пензенские такси скоро преобразятся: на некоторых машинах появится атрибутика грядущего чемпионата мира по футболу.

«Шашечки у всех должны быть стандартными. Если нам разрешат, то будем использовать логотип», - отметил министр промышленности, транспорта и инновационной политики области Михаил Торгашин.

По мнению чиновников, это необходимо, чтобы болельщики сразу понимали, что именно данная машина доставит их на мероприятия, связанные с мундиалем.

Несколько игр чемпионата мира 2018 года состоятся в Саранске. Но наши власти надеются, что часть зрителей, которым не хватит мест в гостиницах Мордовии, остановится в Пензе. Вероятно, к нам приедут и иностранцы.

«Появилась первая диспетчерская служба, которая предоставляет возможность использовать банковские карты. Для тех, кто к нам приедет из-за рубежа, будет дико, что нет безналичной оплаты», - подчеркнул Михаил Торгашин.

Вопрос обсуждался на еженедельном оперативном совещании в правительстве области. Губернатор поинтересовался, как же поймут друг друга иностранный пассажир и пензенский таксист. Последним придется поднимать свой образовательный уровень - учить английский.

«Чтобы могли поздороваться, спросить, куда везти, и помочь разобраться в оплате. Важно организовать курсы», - уточнил Иван Белозерцев.

В крайнем случае Иван Белозерцев предложил в такси, обслуживающие чемпионат мира, помимо водителя, сажать переводчиков. Ими могут быть студенты, знающие английский.

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Гость|17.04.2017 19:11|

penzainform.ru писал(a):

Появилась первая диспетчерская служба
Диспетчерская служба просто передаёт информацию о заказе водителям. Это не служба такси!!!

Гость|17.04.2017 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Вероятно, к нам приедут и иностранцы.
Одна к нам уже приезжала,весь интернет кишел ее отчетом о нашей больнице

Имя: Гость
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