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Общество | Готовность детских лагерей к лету проверит выездная комиссия

17.04.2017|12:10
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На заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости школьников, состоявшемся в правительстве области, шла речь о подготовке детских лагерей к летнему сезону.

Министр образования Александр Воронков предложил основные тематические смены посвятить экологии, изучению русского языка, культуры и истории страны, а также провести смену для молодых интеллектуалов Сурского края.

Заместитель председателя правительства Олег Ягов поручил создать рабочую группу по проверке готовности лагерей к летнему сезону. Она должна проехать по всем местам детского отдыха, протестировать укрепленность спортивных сооружений и комиссионно оценить каждый загородный лагерь.

По инициативе регионального следственного управления рассматривались меры по недопущению нарушения прав несовершеннолетних.

«На следующем заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков запланировано заслушать учредителей оздоровительных лагерей по вопросу готовности к открытию сезона», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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