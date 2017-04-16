16.04.2017 | 12:37

Александр Никифорович живет в 2-м Городищенском проезде уже 76 лет. Он прекрасно помнит, как до строительства Сурского гидроузла каждую весну его дом затапливало.

«Вода поднималась к Пескам, все заливало. Этот год первый, когда погреб сухой», - рассказал Александр Никифорович.

Нынешней весной широкого разлива рек в Пензенской области и как следствие масштабных подтоплений не наблюдалось. Два основных пика половодья уже позади. Первый пришелся на период с 25 по 27 марта, второй был с 7 по 10 апреля.

«Я считаю, что нам в этом году очень повезло. Несмотря на то что шли дожди со снегом, на половодье это не сказалось, потому что тепло началось еще в феврале», - отметила начальник Пензенского ЦГМС Валентина Неворотова.

Таким образом, вскрытие рек произошло на месяц-полтора раньше обычного срока. К 19 марта лед на водных артериях области практически весь растаял. Однако о полном прохождении половодья говорить пока рано. Уровень воды в реке Тешнярь в Сосновоборском районе - это один из притоков Суры - может еще подняться.

«Это лесная река, а лес отдает воду постепенно, поэтому половодье может длиться весь май. Но вода поднимается очень незначительно, ее общий уровень ниже средних значений на пять метров», - уточнила Валентина Неворотова.

Что же касается последнего самого сильного половодья в Пензе, то, по данным синоптиков, оно было весной 1979 года. Тогда уровень воды в Суре поднялся на несколько метров выше нормы.