16.04.2017 | 11:35

В Пензенской области возьмут на вооружение финскую модель пропаганды здорового питания среди населения. Данное решение было принято в ходе визита в регион внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Сергея Бойцова.

Он предложил рассмотреть вариант, используемый в Финляндии, где в целях снижения смертности от инфарктов была введена особая модель «рекламы здоровой еды».

«Нужно приобщать население к зелени. Суть заключается в том, что на столах в столовых на предприятиях и других местах общественного питания ставят тарелки с зеленью, можно добавить огурец, салат, капусту и так далее», - объяснил Сергей Бойцов.

По мнению специалиста, человек сам потянется за свежими овощами, и в его рационе появится большее количество витаминов.

По совету Сергея Бойцова заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова поручила проработать вопрос о возможности внедрения данного проекта в организацию лечебного питания в стационарах медицинских организаций региона.

Регулярное употребление продуктов с низким содержанием сахара, соли и жира приведет к снижению уровня холестерина в крови и, таким образом, защитит от развития инсультов, инфарктов и других болезней сердца, сообщили в пресс-службе областного минздрава.