Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|16 апр 2017|12:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Общество | В пензенских больницах на столах появятся зелень и свежие овощи

16.04.2017|11:35
Печать

В Пензенской области возьмут на вооружение финскую модель пропаганды здорового питания среди населения. Данное решение было принято в ходе визита в регион внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Сергея Бойцова.

Он предложил рассмотреть вариант, используемый в Финляндии, где в целях снижения смертности от инфарктов была введена особая модель «рекламы здоровой еды».

«Нужно приобщать население к зелени. Суть заключается в том, что на столах в столовых на предприятиях и других местах общественного питания ставят тарелки с зеленью, можно добавить огурец, салат, капусту и так далее», - объяснил Сергей Бойцов.

По мнению специалиста, человек сам потянется за свежими овощами, и в его рационе появится большее количество витаминов.

По совету Сергея Бойцова заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова поручила проработать вопрос о возможности внедрения данного проекта в организацию лечебного питания в стационарах медицинских организаций региона.

Регулярное употребление продуктов с низким содержанием сахара, соли и жира приведет к снижению уровня холестерина в крови и, таким образом, защитит от развития инсультов, инфарктов и других болезней сердца, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

0
0
0
0
 
Гость|16.04.2017 11:50|

Может быть Бойцов и Чижова не в курсе из чего состоит питание в больницах. Там и так одни овощи и каши , т.к это самые дешёвые продукты.

Гость|16.04.2017 11:57|

А может депутатов в столовых заставить одни овощи есть?penzainform.ru писал(a):

По совету Сергея Бойцова заместитель министра здравоохранения
Как он в здравоохранение попал? Откуда в необходимом количестве белки и углеводы с зелени возьмутся? Еще один помешанный веган!

Гость|16.04.2017 12:15|

penzainform.ru писал(a):

Регулярное употребление продуктов с низким содержанием сахара, соли и жира приведет к снижению уровня холестерина в крови и, таким образом, защитит от развития инсультов, инфарктов и других болезней сердца, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Когда вам голодно пейте воду.

Гость|16.04.2017 12:34|

А мясо? Все украли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!