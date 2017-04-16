В ночь с субботы на воскресенье в Успенском кафедральном соборе состоялись крестный ход и торжественное пасхальное богослужение. Литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Участие в этих событиях принял губернатор Иван Белозерцев. Он поздравил православных пензенцев с наступившим праздником, подчеркнув особую роль Пасхи в жизни христианина.
«Испокон веков на Руси этот праздник был самым желанным, потому что он воплощает в себе идеалы добра, мира, благополучия, успеха, уважительного отношения друг к другу и взаимной поддержки», - отметил глава региона.
Губернатор выразил особую благодарность митрополиту за восстановление храмов на территории области, высказав надежду, что и Спасский кафедральный собор общими усилиями обязательно будет достроен.
«Для меня великое счастье в этот светлый праздник быть рядом с вами, потому что я вас очень люблю», - признался Иван Белозерцев собравшимся.
В заключение губернатор вручил митрополиту Серафиму цветы и пасхальное яйцо из хрусталя, изготовленное никольскими мастерами. Владыка в свою очередь подарил главе региона пасхальное яйцо, расписанное художниками, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
Будет статистика - сколько туда пришло?
Прийти в эту ночь в храмик - обязанность православного. Если не пришел - ты болтун, а не православный.
Вот и посмотрим, больше чем 0,1% жителей города православные и пришли в храмики.