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Общество | В пасхальную ночь в Пензе прошли крестный ход и богослужение

16.04.2017|10:27
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В ночь с субботы на воскресенье в Успенском кафедральном соборе состоялись крестный ход и торжественное пасхальное богослужение. Литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Участие в этих событиях принял губернатор Иван Белозерцев. Он поздравил православных пензенцев с наступившим праздником, подчеркнув особую роль Пасхи в жизни христианина.

«Испокон веков на Руси этот праздник был самым желанным, потому что он воплощает в себе идеалы добра, мира, благополучия, успеха, уважительного отношения друг к другу и взаимной поддержки», - отметил глава региона.

Губернатор выразил особую благодарность митрополиту за восстановление храмов на территории области, высказав надежду, что и Спасский кафедральный собор общими усилиями обязательно будет достроен.

«Для меня великое счастье в этот светлый праздник быть рядом с вами, потому что я вас очень люблю», - признался Иван Белозерцев собравшимся.

В заключение губернатор вручил митрополиту Серафиму цветы и пасхальное яйцо из хрусталя, изготовленное никольскими мастерами. Владыка в свою очередь подарил главе региона пасхальное яйцо, расписанное художниками, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость|16.04.2017 10:41|

Будет статистика - сколько туда пришло?

Прийти в эту ночь в храмик - обязанность православного. Если не пришел - ты болтун, а не православный.

Вот и посмотрим, больше чем 0,1% жителей города православные и пришли в храмики.

Гость|16.04.2017 10:54|

penzainform.ru писал(a):

Испокон веков на Руси этот праздник был самым желанным
Вранье.

Гость|16.04.2017 10:57|

Глядя на это ДЕМОНСТРАТИВНО-ПОКАЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ, по неволе станешь ПРАВОСЛАВНЫМ АТЕИСТОМ......

Доверие к некогда поневоле навязанному,утрачено,причём полностью.

Воскрес бы воистину христос!

Гость|16.04.2017 10:59|

А ныне и Христу в таких "храмах" не место. Его туда НЕ ПУСТЯТ!

Гость|16.04.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

Испокон веков на Руси этот праздник был самым желанным
православие пришло в нашу область 270 лит назад. То так и не смогло всех поголовно загнать в храмики.

Откуда "испокон веков"?

Пишите правильно "жалкие 200 лет этот праздник навязывается жителям нашей области"

Гость|16.04.2017 11:14|

Никто конкретно мне не ответил на вопрос:"почему,вы,верите в бога?".

Гость|16.04.2017 11:17|

Гдето читал,у евреев пасха как память исхода из египетского рабства.

Гость|16.04.2017 12:15|

Дело каждого верить или нет . Все кто хотел пришли на службу. Люди шли по своей воле ,никто их не агитировал.Был полный храм и я была в числе них. Так что не судите и не судимы будете.

Гость|16.04.2017 12:25|

Гость писал(a):

никто их не агитировал
да ладно! по всем каналам про ваш пейсах

Гость писал(a):

Так что не судите и не судимы будете.
вы свои постулаты при себе оставьте. Отсутствие "вранья" в списке ваших грехов - ставит под сомнение всю концепцию

Гость|16.04.2017 12:26|

Гость писал(a):

Был полный храм и я была в числе них.
храмик "под конем" - факельное шествие человек на 80-100. Это массовость?

Гость|16.04.2017 12:32|

Ударим кресным ходом по грязи и бездорожью!

Гость|16.04.2017 12:44|

Гость писал(a):

Замполит со свечкой... чудны дела твои!
Это точно необычно смотрится

Гость|16.04.2017 12:55|

Cатанисты, пытались меня вчера в 3 утра обмануть когда я домой ехал, подвезти просили за фразу + яичко, молодцы, чертяры хитрожопые

Гость|16.04.2017 12:58|

Гость писал(a):

Гость|16.04.2017 11:14|

Никто конкретно мне не ответил на вопрос:"почему,вы,верите в бога?".

Я не верю ,потому что не доказанно его существование, ну а если для кого то он якобы все таки есть ,я ему не поклоняюсь .Бог это природа и физика .

Гость|16.04.2017 13:34|

-Хуже. Его охмурили ксёндзы.(С)

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