16.04.2017 | 10:38

В воскресенье, 16 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил всех православных жителей областного центра с Воскресением Христовым.

«Уважаемые жители города Пензы! Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

В день Пасхи радость приходит в каждый дом, наполняя наши сердца верой в чудо и надеждой на торжество справедливости, побуждая к свершению добрых дел, состраданию и взаимопомощи.

Этот праздник объединяет всех, кто исповедует христианские ценности, хранит традиции родной культуры и укрепляет стремление любить и помогать ближним.

Пусть пасхальные дни подарят тепло общения с родными людьми, принесут в наши семьи согласие, мир и благоденствие!

От всей души желаю доброго здоровья, успехов в благих начинаниях, душевной гармонии, счастья, веры, надежды и любви!» - говорится в тексте обращения мэра Пензы.