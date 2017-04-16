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Общество | В день Пасхи Виктор Кувайцев пожелал жителям Пензы душевной гармонии

16.04.2017|10:38
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В воскресенье, 16 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил всех православных жителей областного центра с Воскресением Христовым.

«Уважаемые жители города Пензы! Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

В день Пасхи радость приходит в каждый дом, наполняя наши сердца верой в чудо и надеждой на торжество справедливости, побуждая к свершению добрых дел, состраданию и взаимопомощи.

Этот праздник объединяет всех, кто исповедует христианские ценности, хранит традиции родной культуры и укрепляет стремление любить и помогать ближним.

Пусть пасхальные дни подарят тепло общения с родными людьми, принесут в наши семьи согласие, мир и благоденствие!

От всей души желаю доброго здоровья, успехов в благих начинаниях, душевной гармонии, счастья, веры, надежды и любви!» - говорится в тексте обращения мэра Пензы.

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Гость|16.04.2017 10:47|

penzainform.ru писал(a):

гармонии, счастья, веры, надежды и любви!» - говорится в тексте обращения мэра Пензы.
Каких успехов в чём тут эти коммерческие поджоги по всему городу санкции штрафы усиление административного пресса.

Гармонист.

Гость|16.04.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

Пусть пасхальные дни подарят тепло общения с родными людьми, принесут в наши семьи согласие, мир и благоденствие!
И на таксистов не нападать.

Имя: Гость
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