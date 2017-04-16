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Общество | Сотни пензенцев встретили Светлое воскресенье в храмах

16.04.2017|13:20
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В ночь на 16 апреля сотни пензенцев провели в храмах города, чтобы вместе встретить праздник Светлого Христова Воскресения.

«Именно в этот момент приходит чувство, что Христос воскрес, когда все верующие молятся рядом», - заметила жительница г. Пензы Татьяна Хаустова.

Праздничное пасхальное богослужение в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В полночь владыка вместе с верующими прошел крестным ходом, чтобы под звездным небом возвестить о чуде.

Ночное пасхальное богослужение в Успенском соборе, на котором традиционно присутствовали первые лица области и города Пензы, длилось несколько часов. И святые для каждого православного верующего слова звучали за это время бессчетное количество раз.

«Дорогие братья и сестры! Я сердечно приветствую вас в этот праздников праздник и торжество из торжеств. Христос воскресе!» - обратился к прихожанам владыка Серафим.

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Гость|16.04.2017 13:45|

на этот раз верный заголовок.

верующих у нас реально "сотни", но не как не тысячи и даже не проценты населения.

Православных менее 1% от населения области.

Носить крестик и красить яйца - это не вера. Вера - это обязанности, в том числе стоять на ночной службе в великие праздники

Гость|16.04.2017 13:50|

penzainform.ru писал(a):

Христос воскресе!
Служу Советскому Союзу, тьфу ты-Во Истину Воскресе!

Гость|16.04.2017 13:52|

распирает нечистую силу. Смерть! где твое жало? ! Ад! где твоя победа?

Гость|16.04.2017 13:55|

Гость писал(a):

Христос воскресе!
Гость писал(a):
Служу Советскому Союзу, тьфу ты-Во Истину Воскресе!
Вот-вот. Например: если атеистам платить деньги за атеизм, то верующих резко по-убавится, и все иконки полетят в помойку

Гость|16.04.2017 14:01|

Гость писал(a):

распирает нечистую силу. Смерть! где твое жало? ! Ад! где твоя победа?
Как где?! Вы на патриарха посмотрите, и такие вопросы сами отпадут.

Жало смерти в метро и мусульманской бороде.

Вот мусульмане настоящие верующие, они даже готовы умирать за алаха.

Гость|16.04.2017 14:04|

Но Вера еврейская еще впиндюривается и имеет успех среди населения РФ.

Гость|16.04.2017 14:05|

Гость писал(a):

распирает нечистую силу.
ага, мы накурились безакцизных сигарет и надышались нанопылью.

какие еще есть фантазии у тебя в голове, кроме "нечистой силы"?

Может тебе тайд купить? силу помоешь

Гость|16.04.2017 14:05|

Депутата Фомина не было ?

Гость|16.04.2017 14:10|

вот распипает верунов. Им хочется верить что их сотни тысяч, а их жалкие сотни на весь наш город.

и нафига за счет бюджета им храмик строят - все равно он пустой будет. и история пойдет по кругу - попы не смогут его содержать и передадут городу, как это было с оригинальным храмиком.

Гость|16.04.2017 14:22|

Гость писал(a):

и нафига за счет бюджета им храмик строят - все равно он пустой будет. и история пойдет по кругу - попы не смогут его содержать и передадут городу, как это было с оригинальным храмиком.
Там надо овощной сделать.

Имя: Гость
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