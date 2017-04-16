16.04.2017 | 13:20

В ночь на 16 апреля сотни пензенцев провели в храмах города, чтобы вместе встретить праздник Светлого Христова Воскресения.

«Именно в этот момент приходит чувство, что Христос воскрес, когда все верующие молятся рядом», - заметила жительница г. Пензы Татьяна Хаустова.

Праздничное пасхальное богослужение в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В полночь владыка вместе с верующими прошел крестным ходом, чтобы под звездным небом возвестить о чуде.

Ночное пасхальное богослужение в Успенском соборе, на котором традиционно присутствовали первые лица области и города Пензы, длилось несколько часов. И святые для каждого православного верующего слова звучали за это время бессчетное количество раз.

«Дорогие братья и сестры! Я сердечно приветствую вас в этот праздников праздник и торжество из торжеств. Христос воскресе!» - обратился к прихожанам владыка Серафим.