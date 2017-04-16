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Общество | На улице Пацаева открыли памятную доску мастеру спорта СССР А. Мазину

16.04.2017|12:09
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На улице Пацаева, 11, на доме, где проживал первый в Пензенской области мастер спорта Советского Союза по планеризму Анатолий Мазин, в торжественной обстановке открыли памятную доску. В церемонии участвовали родные и близкие Анатолия Афанасьевича, его бывшие коллеги.

«Дома он почти не бывал, много работал, летал. Возможно, переутомился, и В 47 лет его парализовало», - рассказала вдова Римма Мазина.

Анатолий Мазин рано ушел из жизни. Его не стало в 1984 году. Но память о нем до сих пор живет в сердцах тех, кто работал с ним в ДОСААФ, учился подниматься в небо, создавал новые модели и устанавливал рекорды.

«Небо было его мечтой с детства», - вспомнил брат мастера спорта Владимир Мазин.

Эта доска будет напоминать каждому жителю Пензы о достижениях нашего земляка, много раз покорившего небо.

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