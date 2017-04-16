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Общество | Губернатор Иван Белозерцев поздравил православных пензенцев с Пасхой

16.04.2017|09:56
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В воскресенье, 16 апреля, губернатор Иван Белозерцев направил в адрес всех православных жителей Пензенской области поздравление с праздником Светлой Пасхи.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех православных христиан Сурского края с великим праздником - Светлым Христовым Воскресением - Пасхой!

Этот торжественный день всегда широко отмечается на Руси. Он олицетворяет духовное обновление, наполняет сердца людей милосердием, дарует любовь и надежду.

Сегодня Русская православная церковь своими праведными многотрудными деяниями, которые направлены на упрочение в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, способствует утверждению норм морали, чувства сострадания и добропорядочности.

Верю, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы на родной земле утвердились мир, взаимопонимание и согласие во имя благоденствия Отечества!

Искренне желаю вам доброго здравия, душевной радости, благополучия и счастья, исполнения всех благих начинаний!» - говорится в послании главы региона.

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Гость|16.04.2017 10:13|

Вместо библии полезнее читать Конституцию РФ !

Гость|16.04.2017 10:38|

ух ты, админ из церкви вернулся-Христос воскресе!

Гость|16.04.2017 11:01|

Гость писал(a):

ух ты, админ из церкви вернулся-Христос воскресе!
сегодня праздник. жрецы не только печечек админам дали, но и парочку куличей

Гость|16.04.2017 11:08|

penzainform.ru писал(a):

Сегодня Русская православная церковь своими праведными многотрудными деяниями, которые направлены на упрочение в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, способствует утверждению норм морали, чувства сострадания и добропорядочности.
Пока мы видим только укрепляющих своё материальное благосотояние попов и активно сотрудничающих с ними чинушей.

Гость|16.04.2017 11:12|

Гость писал(a):

Пока мы видим только укрепляющих своё материальное благосотояние попов и активно сотрудничающих с ними чинушей.
Я же на пальцах объяснил:

Гость писал(a):

Гость|16.04.2017 10:16|

Иван Александрович, но Вы же были коммунистом!

А его разве кто то исключал?

И главный архитектор епархии на прямую подчиняется губернатору, по крайней мере он сказал в интервью что губернатор ему поручил завершить строительство колокольни в этом году.

Так что православный-коммунизм ещё ни кто не отменял.

Бесплатный труд так и остался, вон у дедушки Хопра спроси, просто в 91 коммунисты разделились на православных коммунистов-вы их видели на богослужении в Москве и на обычных-они в церковь не ходят-как то так.

А триколор медведь это так фенечки.

Гость писал(a):

Имя: Гость
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