16.04.2017 | 09:56

В воскресенье, 16 апреля, губернатор Иван Белозерцев направил в адрес всех православных жителей Пензенской области поздравление с праздником Светлой Пасхи.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех православных христиан Сурского края с великим праздником - Светлым Христовым Воскресением - Пасхой!

Этот торжественный день всегда широко отмечается на Руси. Он олицетворяет духовное обновление, наполняет сердца людей милосердием, дарует любовь и надежду.

Сегодня Русская православная церковь своими праведными многотрудными деяниями, которые направлены на упрочение в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, способствует утверждению норм морали, чувства сострадания и добропорядочности.

Верю, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы на родной земле утвердились мир, взаимопонимание и согласие во имя благоденствия Отечества!

Искренне желаю вам доброго здравия, душевной радости, благополучия и счастья, исполнения всех благих начинаний!» - говорится в послании главы региона.