15.04.2017 | 13:26

В субботу, 22 апреля, в Пензенской области состоится экологическая акция «Живи долго, дедушка Хопер!».

Уборка берегов этой реки у истока, около сел Кучки и Ивановка Пензенского района, стала уже доброй традицией.

Акция состоится в пятый раз. В 2017-м ее посвятят Году экологии и проведут в рамках общественного движения «Зеленая волна».

«Дедушка Хопер» - это памятник мифическому старцу Хопру. Он находится рядом с деревянным мельничным комплексом на истоках реки. Памятник, как и мельницу, не ремонтировали уже более 44 лет», - сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областное отделение РГО.

Все желающие приглашаются на уборку, начало в 11:00.