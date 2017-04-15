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Общество | Жителей области пригласили на уборку берегов Хопра

15.04.2017|13:26
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В субботу, 22 апреля, в Пензенской области состоится экологическая акция «Живи долго, дедушка Хопер!».

Уборка берегов этой реки у истока, около сел Кучки и Ивановка Пензенского района, стала уже доброй традицией.

Акция состоится в пятый раз. В 2017-м ее посвятят Году экологии и проведут в рамках общественного движения «Зеленая волна».

«Дедушка Хопер» - это памятник мифическому старцу Хопру. Он находится рядом с деревянным мельничным комплексом на истоках реки. Памятник, как и мельницу, не ремонтировали уже более 44 лет», - сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областное отделение РГО.

Все желающие приглашаются на уборку, начало в 11:00.

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Гость|15.04.2017 14:01|

В субботу, 22 апреля, в Лондоне состоится экологическая акция «Живи долго, бабушка Темза!».

Акция состоится в пятый раз. В 2017-м ее посвятят Году экологии и проведут в рамках общественного движения «Зеленая волна».

Все желающие приглашаются на уборку, начало в 11:00.

Грабли и лопаты будут выдаваться у входа в Тауэр, вёдра и пакеты просьба приносить с собой.

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