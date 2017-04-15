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Общество | В Пензе у нового здания УМВД планируют создать стоянку

15.04.2017|12:23
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На оперативном совещании, которое прошло в субботу, 15 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев обсудил с собравшимися состояние территории, прилегающей к новому зданию областного управления МВД. Об этом сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации.

Виктор Кувайцев дал поручение рассмотреть вариант устройства стоянки со стороны улицы Пушкина и представить его руководству управления.

Напомним: сотрудники УМВД России по Пензенской области въедут в новое административное здание на улице Пушкина в 2017 году.

По данным ИА «ПензаИнформ», туда с улицы Злобина перейдет весь управленческий аппарат УМВД, управление экономической безопасности и противодействия коррупции, управление организации охраны общественного порядка, а также отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделение по делам несовершеннолетних.

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Гость|15.04.2017 12:56|

Да вы что ? Платная ? А когда такое будет планироваться у школ, садиков ?

Одним словом для людей и их удобства? В центре города ?

Гость|15.04.2017 13:12|

Надо трёх ярусную сделать стоянку тогда все уместятся и сдавать в аренду можно будет. А на вырученные деньги Мигалки светодиодные купить заморские Китайские.

Гость|15.04.2017 13:41|

Гость писал(a):

А на вырученные деньги Мигалки светодиодные купить заморские Китайские
А раз уж так, то на цоколе можно и ресторан с гостиницей и сауной сделать, дабы не обламываться - далеко не ездить. Ибо если не сделать, задумаются, а не сделать ли вертолётную площадку.

Гость|15.04.2017 13:44|

Думается вьезд туда будет по пропускам? Иными словами за народные деньги стоянку (страшно представить сколько комерсов будет горбатится ради сей стояночки дабы своими налогами сей банкет покрыть), но не для народа !?

Гость|15.04.2017 13:44|

ГИБДД там открыть.

Гость|15.04.2017 13:58|

Гость писал(a):

ГИБДД там открыть.
Да, страшно представить, что сейчас творится у людей под окнами в новом месте ... кто такое мог придумать ...

Имя: Гость
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