15.04.2017 | 12:23

На оперативном совещании, которое прошло в субботу, 15 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев обсудил с собравшимися состояние территории, прилегающей к новому зданию областного управления МВД. Об этом сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации.

Виктор Кувайцев дал поручение рассмотреть вариант устройства стоянки со стороны улицы Пушкина и представить его руководству управления.

Напомним: сотрудники УМВД России по Пензенской области въедут в новое административное здание на улице Пушкина в 2017 году.

По данным ИА «ПензаИнформ», туда с улицы Злобина перейдет весь управленческий аппарат УМВД, управление экономической безопасности и противодействия коррупции, управление организации охраны общественного порядка, а также отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделение по делам несовершеннолетних.