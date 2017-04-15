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Общество | В Пензе проверят благоустройство родников

15.04.2017|11:43
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В субботу, 15 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев на оперативном совещании поднял вопрос о благоустройстве родников, которые закреплены за городскими управлениями.

«На следующей неделе необходимо проверить их состояние и территорию вокруг, чтобы понять, какой объем работ предстоит сделать, чтобы все привести в порядок», - обратился к главам районных администраций Виктор Кувайцев.

Напомним: в январе сообщалось о том, что в 2017 году в Кузнецке расчистят и благоустроят девять родников. Мероприятия пройдут в рамках акции «Чистая вода».

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Гость|15.04.2017 12:06|

Кто ворует асфальтную крошку и продаёт через интернет?

Имя: Гость
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