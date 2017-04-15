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Общество | В Пензе провели предварительный осмотр подлежащих ремонту дорог

15.04.2017|09:51
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В пятницу, 14 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев продемонстрировал губернатору Ивану Белозерцеву объекты, которые включены в проект «Безопасные и качественные дороги».

В состав рабочей группы также вошли вице-мэр города Юрий Ильин, главы районных администраций и другие представители власти.

Во время объезда чиновники осмотрели дороги на улицах Пушкина, Бекешской, Беляева, Воровского, Ударной, 8 Марта, проспекте Победы и ряд других объектов.

«На Пушкина заменят асфальтовое покрытие, бордюрный камень, знаки, обустроят заездные карманы. Знаковое хозяйство будет обновлено и на улице Бекешской. Капитально отремонтируют проезжую часть на путепроводе 8 Марта», - обозначил план работ Юрий Ильин.

Иван Белозерцев отметил, что в городе необходимо заменить действующие световые опоры на современные, а тротуары желательно выкладывать плиткой.

«Губернатор дал ряд поручений, касающихся приведения в порядок зданий предприятий и организаций. В частности, он распорядился проводить регулярные обходы по районам и выдавать предписания собственникам, которые не заботятся о внешнем состоянии фасадов и входных групп строений, не занимаются благоустройством прилегающих территорий», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Также чиновники посетили двор на улице Кронштадтской, 1, где планируются замена асфальтового покрытия дорожек, установка лавочек и урн, обустройство спортивной площадки.

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Гость|15.04.2017 10:21|

Пензу в плитку укатать красава. На плитку денег найдем заводик свой надо загружать.

Гость|15.04.2017 10:23|

У Армян кусок хлеба отобрать решили в место асфальта плитку.

Гость|15.04.2017 10:32|

У Армян кусок хлеба отобрать решили в место асфальта плитку.

Нет, чей то сынок открыл свой заводик по производству тротуарной плиткой...

Гость|15.04.2017 10:32|

Короче языком Ильин уже все починил.

Гость|15.04.2017 10:47|

Гость|15.04.2017 10:32|

У Армян кусок хлеба отобрать решили в место асфальта плитку.

Нет, чей то сынок открыл свой заводик по производству тротуарной плиткой...

И чей это сыночек? Фамилию потенциального коррупционера в студию!

Гость|15.04.2017 10:53|

На Московской уложили плитку ,наверху по тротуарам ходить невозможно!Руки выдернуть таким работникам и производителям,так теперь опять очередной распил готовят!Положите качественный асфальт по ГОСТУ,он 10-15лет прослужит.Хватит разбазаривать бюджет города!!!

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