15.04.2017 | 09:51

В пятницу, 14 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев продемонстрировал губернатору Ивану Белозерцеву объекты, которые включены в проект «Безопасные и качественные дороги».

В состав рабочей группы также вошли вице-мэр города Юрий Ильин, главы районных администраций и другие представители власти.

Во время объезда чиновники осмотрели дороги на улицах Пушкина, Бекешской, Беляева, Воровского, Ударной, 8 Марта, проспекте Победы и ряд других объектов.

«На Пушкина заменят асфальтовое покрытие, бордюрный камень, знаки, обустроят заездные карманы. Знаковое хозяйство будет обновлено и на улице Бекешской. Капитально отремонтируют проезжую часть на путепроводе 8 Марта», - обозначил план работ Юрий Ильин.

Иван Белозерцев отметил, что в городе необходимо заменить действующие световые опоры на современные, а тротуары желательно выкладывать плиткой.

«Губернатор дал ряд поручений, касающихся приведения в порядок зданий предприятий и организаций. В частности, он распорядился проводить регулярные обходы по районам и выдавать предписания собственникам, которые не заботятся о внешнем состоянии фасадов и входных групп строений, не занимаются благоустройством прилегающих территорий», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Также чиновники посетили двор на улице Кронштадтской, 1, где планируются замена асфальтового покрытия дорожек, установка лавочек и урн, обустройство спортивной площадки.