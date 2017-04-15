15.04.2017 | 16:30

К празднику Светлой Пасхи верующие красят яйца. Традиция уходит корнями в глубь веков. Существует немало легенд, связанных с этим обычаем.

Согласно одному из библейских преданий, после воскресения Иисуса Христа Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию и сообщила ему эту благую весть. Тот скептически отнесся к чуду. Сказал, что скорее принесенное Марией куриное яйцо станет красным, чем он поверит в воскресение Христа. Тотчас же оно стало алым.

В знак своей веры христиане и по сей день красят яйца. С приготовленными к Пасхе угощениями православные идут в храмы.

В канун Светлого Христова воскресения прихожане несут в церковь яйца, куличи, конфеты, фрукты и творожную пасху. Считается, что после окропления святой водой они приобретают чудодейственную силу. Ими разговляются после долгого и строгого поста.

«Каждый год с детками ходим освящать куличи, яйца, сладости, колбасу», - рассказала пензячка Татьяна.

Прихожане храма Святого Николая Чудотворца в Терновке с особым благоговением ждали начала церемонии освящения. Ее проводил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Это великий праздник, как и Рождество Христово», - отметил юный пензенец Никита Королев.

Тщательно к Пасхе в храмах украшена цветами плащаница. В Покровском архиерейском соборе на оформление ушло несколько сотен белых роз и лилий. Не оставили без внимания и внутренний двор храма: в преддверии праздника установили девять статуй ангелов.

«И в Пензе души оживают, и радость льется через край. Спаситель каждого спасает, кто, веруя, взыскует рай», - прочитал стихи прихожанин Олег.

Праздничные богослужения начнутся поздно вечером, а завершатся пасхальными крестными ходами вокруг храмов.