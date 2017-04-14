14.04.2017 | 09:15

В четверг, 13 апреля, в Пензе прошел отборочный тур областного этапа конкурса «Воспитатель года России» - профессиональное состязание «Лучший воспитатель образовательной организации».

В региональный этап вышли 16 воспитателей детских садов. В этом году впервые была введена электронная регистрация. Также жюри дистанционно оценивало первые три задания отборочного тура: эссе «Я - педагог», «Интернет-портфолио» и «Педагогическая находка». Последним испытанием отборочного тура стало компьютерное тестирование, которое показало уровень теоретических знаний конкурсантов по дошкольной педагогике, детской психологии и частным методикам.

По наибольшей сумме баллов, полученных за все задания отборочного тура, определены участники финала. Ими стали воспитатель детского сада села Нечаевка Мокшанского района Ольга Вязовцева, инструктор по физкультуре детского сада № 57 «Матрешка» г. Пензы Маргарита Ежова, воспитатель детского сада «Колокольчик» р. п. Башмаково Наталья Киселева, воспитатель детского сада № 24 г. Кузнецка Светлана Козырева, воспитатель детского сада № 18 г. Заречного Татьяна Лукьянова, воспитатель детского сада с. Вазерки Бессоновского района Татьяна Матюкина и воспитатель детского сада № 14 г. Сердобска Юлия Филатова.

Заключительный тур пройдет 27 и 28 апреля. Претендентам на звание лучшего воспитателя Пензенской области предстоит подготовить «визитную карточку», провести мастер-класс и мероприятие с детьми.

«Победитель областного этапа примет участие во всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.