14.04.2017 | 17:20

В Пензе катастрофически не хватает мест для захоронений. Решить проблему намерены до 2019 года за счет расширения самого крупного кладбища региона - Восточного.

Участок для строительства нового некрополя уже определен, разработана проектно-сметная документация. В настоящий момент администрация города для реализации этого плана ищет дополнительные деньги. Сумма внушительная.

«Строительство нового кладбища рассчитано на два года, на это потребуется 56 миллионов рублей. Как только денежные средства будут изысканы, мы вырубим зеленые насаждения, чтобы можно было хоронить людей», - уточнил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Площадь нового погоста составит восемь гектаров. Планируется, что финансовый вопрос должен решиться на одной из ближайших сессий Пензенской городской думы.