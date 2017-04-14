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Общество | Восточное кладбище планируют расширить на восемь гектаров

14.04.2017|17:20
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В Пензе катастрофически не хватает мест для захоронений. Решить проблему намерены до 2019 года за счет расширения самого крупного кладбища региона - Восточного.

Участок для строительства нового некрополя уже определен, разработана проектно-сметная документация. В настоящий момент администрация города для реализации этого плана ищет дополнительные деньги. Сумма внушительная.

«Строительство нового кладбища рассчитано на два года, на это потребуется 56 миллионов рублей. Как только денежные средства будут изысканы, мы вырубим зеленые насаждения, чтобы можно было хоронить людей», - уточнил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Площадь нового погоста составит восемь гектаров. Планируется, что финансовый вопрос должен решиться на одной из ближайших сессий Пензенской городской думы.

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Гость|14.04.2017 18:40|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе катастрофически не хватает мест для захоронений.
Про крематорий только разговоры. Надо бы заморозить храм, а средства перекинуть на крематорий. А, восемь гектаров вычеркнули из полезного оборота.

Гость|14.04.2017 18:43|

penzainform.ru писал(a):

Строительство нового кладбища рассчитано на два года, на это потребуется 56 миллионов рублей.
Интересно Что там собираются строить за такие деньжищи?

Гость|14.04.2017 18:45|

penzainform.ru писал(a):

мы вырубим зеленые насаждения, чтобы можно было хоронить людей»
Убил и закопал....Ха-Ха-Ха...хоронят мертвецов, покойников, наконец трупы. Вы, что, людей живыми хоронить собрались?

Гость|14.04.2017 18:46|

penzainform.ru писал(a):

потребуется 56 миллионов рублей
Не дороговаты ли покойнички будут?

Гость|14.04.2017 19:47|

вот это распил

Гость|14.04.2017 19:53|

Стрелять и вешать. (В.В.Жириновский)

Имя: Гость
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