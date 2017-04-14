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Общество | В Троицком женском монастыре готовятся к Пасхе

14.04.2017|16:53
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В Троицкий женский монастырь Пензы привезли церковную утварь, новую мебель, живые цветы для украшения плащаницы, аналоя и икон. Послушницы старательно вымыли полы. Святая обитель должна сиять чистотой, как и сам праздник, к которому идет активная подготовка. В Страстную пятницу здесь никто не сидит сложа руки, все трудятся с любовью и верой.

«Настроение хорошее, работаем, ходим на службы», - отметила штукатур Вера Горшкова.

Со своими напарницами Вера Николаевна достраивает рядом с трапезной новую теплицу. На ее месте когда-то был маленький парничок из полиэтилена. Но когда хозяйство монастыря расширилось, пришлось подумать об увеличении посевных площадей. Получился участок 28 на 8,5 метра.

«Теплица будет накрываться материалом, в ней вырастят перец, капусту, огурцы, зелень», - рассказал завхоз Вячеслав Белов.

К Светлому воскресенью в монастыре готовят сотни килограммов сдобы.

«Верхушку украшаем белком, взбитым с сахаром. Куличи у нас очень сдобные, сделаны из натуральных продуктов», - подчеркнула монахиня Троицкого женского монастыря инокиня Магдалина.

Выпечкой куличей матушка Магдалина занимается уже лет 20. Старинный монастырский рецепт ей рассказала мама. Кстати, такая сдоба не черствеет больше недели.

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Гость|14.04.2017 18:58|

Кулич символизирует, что?

Гость|14.04.2017 19:29|

Ждуны ждут денежный чёс.

Гость|14.04.2017 19:34|

Гость писал(a):

Кулич символизирует, что?
Ничего, просто вкусный, сдобный хлеб после строгого поста.

Гость|14.04.2017 19:37|

А у них там в женском монастыре яйца есть?

Имя: Гость
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