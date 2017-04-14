В Троицкий женский монастырь Пензы привезли церковную утварь, новую мебель, живые цветы для украшения плащаницы, аналоя и икон. Послушницы старательно вымыли полы. Святая обитель должна сиять чистотой, как и сам праздник, к которому идет активная подготовка. В Страстную пятницу здесь никто не сидит сложа руки, все трудятся с любовью и верой.
«Настроение хорошее, работаем, ходим на службы», - отметила штукатур Вера Горшкова.
Со своими напарницами Вера Николаевна достраивает рядом с трапезной новую теплицу. На ее месте когда-то был маленький парничок из полиэтилена. Но когда хозяйство монастыря расширилось, пришлось подумать об увеличении посевных площадей. Получился участок 28 на 8,5 метра.
«Теплица будет накрываться материалом, в ней вырастят перец, капусту, огурцы, зелень», - рассказал завхоз Вячеслав Белов.
К Светлому воскресенью в монастыре готовят сотни килограммов сдобы.
«Верхушку украшаем белком, взбитым с сахаром. Куличи у нас очень сдобные, сделаны из натуральных продуктов», - подчеркнула монахиня Троицкого женского монастыря инокиня Магдалина.
Выпечкой куличей матушка Магдалина занимается уже лет 20. Старинный монастырский рецепт ей рассказала мама. Кстати, такая сдоба не черствеет больше недели.
Кулич символизирует, что?