14.04.2017 | 16:53

В Троицкий женский монастырь Пензы привезли церковную утварь, новую мебель, живые цветы для украшения плащаницы, аналоя и икон. Послушницы старательно вымыли полы. Святая обитель должна сиять чистотой, как и сам праздник, к которому идет активная подготовка. В Страстную пятницу здесь никто не сидит сложа руки, все трудятся с любовью и верой.

«Настроение хорошее, работаем, ходим на службы», - отметила штукатур Вера Горшкова.

Со своими напарницами Вера Николаевна достраивает рядом с трапезной новую теплицу. На ее месте когда-то был маленький парничок из полиэтилена. Но когда хозяйство монастыря расширилось, пришлось подумать об увеличении посевных площадей. Получился участок 28 на 8,5 метра.

«Теплица будет накрываться материалом, в ней вырастят перец, капусту, огурцы, зелень», - рассказал завхоз Вячеслав Белов.

К Светлому воскресенью в монастыре готовят сотни килограммов сдобы.

«Верхушку украшаем белком, взбитым с сахаром. Куличи у нас очень сдобные, сделаны из натуральных продуктов», - подчеркнула монахиня Троицкого женского монастыря инокиня Магдалина.

Выпечкой куличей матушка Магдалина занимается уже лет 20. Старинный монастырский рецепт ей рассказала мама. Кстати, такая сдоба не черствеет больше недели.