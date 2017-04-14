14.04.2017 | 14:23

На заседании комиссии городской думы, состоявшемся в пятницу, 14 апреля, начальник управления ЖКХ Андрей Гришин предложил на рассмотрение депутатов программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пензы на 2017-2026 годы.

Программа затрагивает такие сферы, как водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, а также канализование.

«У нас две задачи. Первая - предоставить максимальное качество коммунальных услуг, вторая - все новостройки должны быть обеспечены инфраструктурой», - отметил Андрей Гришин.

Депутаты, уже ознакомившиеся с объемным документом, сразу приступили к вопросам.

«Мы включаем систему очистки для воды ультрафиолетом, но очистка хлором остается. Во всем мире от нее отказались. Почему мы не принимаем мер?» - поинтересовался Георгий Тюрин.

«Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения требует больших затрат. Обработка ультрафиолетом значительно увеличит расходы. Поэтому мы включаем в программу то, что является дорогостоящим, но реальным для выполнения», - ответил Гришин.

Источниками финансирования программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пензы начальник управления ЖКХ назвал инвестиционные программы, которые должны разработать коммунальные организации.

«Все работы нужно проводить за счет тарифов, инвестиционных надбавок и внутренних источников. Все должно делаться за счет ресурсников, это их прямая обязанность», - заявил главный коммунальщик Пензы.

«Такая программа нужна. С 90-х годов у нас не вкладывалось никаких средств, только в последнее время они начали выделяться. Если программа заработает, то коммуникации будут приведены в нормальное состояние», - резюмировал депутат Виктор Воробьев.

Принять программу депутаты гордумы должны на ближайшей сессии.