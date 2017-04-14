14.04.2017 | 10:20

17 килограммов свинины было изъято у гражданина, торговавшего на рынке в Каменке. На корейку и грудинку не было ветеринарных справок, подтверждающих качество и безопасность товара.

«Такая продукция может стать причиной возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Нет гарантии, что она не содержит вредных и запрещенных веществ», - пояснила ИА «ПензаИнформ» специалист территориального управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

Аналогичное нарушение ветеринарного законодательства было выявлено в рабочем поселке Башмаково. У мужчины, торговавшего рыбой, обнаружилось 30 кг карпа и 28 кг толстолобика без документов.

Оба продавца оштрафованы на 500 рублей.