14.04.2017 | 12:41

В пятницу, 14 апреля, в территориальном управлении Ространснадзора состоялось подведение итогов деятельности за 2016 год и первый квартал 2017-го.

Начальник управления Александр Гальдин рассказал представителям перевозчиков о реформе контрольной и надзорной деятельности, в рамках которой планируется снизить давление на бизнес со стороны проверяющих органов. Однако это коснется лишь тех, кто добросовестно выполняет свои обязанности.

«В рамках реформы происходит утверждение критериев оценки деятельности субъектов, оказывающих услуги перевозки. Думаю, до конца полугодия это случится. План проверок на 2018 год будет формироваться с учетом этих критериев. Субъекты, имеющие низкую степень риска, не будут проверяться в плановом порядке», - сообщил Александр Гальдин.

Основные параметры, которые подразумевают степень риска, следующие: участие и виновность в ДТП, нарушение правил дорожного движения, нетрезвое состояние водителей и др.

Заместитель начальника управления Олег Господинов рассказал, что во исполнение указаний Президента РФ и правительства меньше беспокоить бизнес число проверок перевозчиков уже было снижено.

Однако нарушения продолжают выявляться, и их количество растет. За первый квартал 2017 года оно стало больше на 69 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Олег Господинов перечислил основные виды нарушений, которые допускают пензенские перевозчики. «Не организуются надлежащим образом предрейсовый осмотр и контроль за состоянием транспортных средств, не проводятся инструктажи с водителями, не соблюдается режим труда и отдыха», - обрисовал он ситуацию. Результатом этого стали 24 ДТП в первом квартале 2017 года, в которых пострадали и погибли люди.

Также Олег Господинов сообщил перевозчикам, что в Пензе Ространснадзором налажена работа с ГБУ «Безопасный город». Благодаря его камерам только за один час, к примеру, на улице Суворова, 71, фиксируется более 30-40 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта. В основном это посадка-высадка пассажиров на пешеходном переходе.

«Помните, что мы видим все нарушения ваших водителей. И мы будем встречаться с вами, если водители не изменят отношения к работе», - предупредил перевозчиков заместитель начальника управления.

Проверки нарушителей будут назначаться вне зависимости от сроков проведения предыдущих подобных мероприятий.

«Ваши сотрудники не всегда корректно и качественно выполняют свою работу. Просим вас изменить свое отношение к этому, ведь наши встречи отнимают время и ваши средства. А главное - наносится вред здоровью граждан, которых мы перевозим», - резюмировал Олег Господинов.