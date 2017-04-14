Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|14 апр 2017|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  60.29  |  $  56.60
 

Общество | Пострадавшие от аварии на плотине никольчане получат компенсацию

14.04.2017|10:57
Печать

В четверг, 13 апреля, в Пензе состоялось очередное заседание областной межведомственной паводковой комиссии. На нем заместитель главы администрации Никольска Денис Юматов рассказал о причинах аварийного сброса Нижнего пруда.

«2 апреля участок городской территории оказался подтоплен из-за аварийного сброса воды через разрушенный затвор плотины на реке Маис. Данный пруд застрахован на случай причинения ущерба, нанесенного в процессе его эксплуатации, поэтому вопрос компенсационных выплат пострадавшим гражданам будет решен положительно», - доложил Денис Юматов.

По словам начальника отдела гидрологии Пензенского гидрометеоцентра Светланы Булычевой, с 3 по 10 апреля в области наблюдался интенсивный подъем уровня воды на реках. Так, в Суре в черте Пензы он повысился на 28 сантиметров.

«Пик половодья на реках области прошел, в ближайшее время будет продолжаться спад уровней воды», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!