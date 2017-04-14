14.04.2017 | 10:57

В четверг, 13 апреля, в Пензе состоялось очередное заседание областной межведомственной паводковой комиссии. На нем заместитель главы администрации Никольска Денис Юматов рассказал о причинах аварийного сброса Нижнего пруда.

«2 апреля участок городской территории оказался подтоплен из-за аварийного сброса воды через разрушенный затвор плотины на реке Маис. Данный пруд застрахован на случай причинения ущерба, нанесенного в процессе его эксплуатации, поэтому вопрос компенсационных выплат пострадавшим гражданам будет решен положительно», - доложил Денис Юматов.

По словам начальника отдела гидрологии Пензенского гидрометеоцентра Светланы Булычевой, с 3 по 10 апреля в области наблюдался интенсивный подъем уровня воды на реках. Так, в Суре в черте Пензы он повысился на 28 сантиметров.

«Пик половодья на реках области прошел, в ближайшее время будет продолжаться спад уровней воды», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.