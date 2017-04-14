14.04.2017 | 09:03

26 апреля в Пензенской области, на территории Ахунско-Ленинского лесничества, пройдет массовая акция «Всероссийский день посадки леса».

Принять участие в ней, самостоятельно посадив дерево, может любой желающий. Для этого нужно до 20 апреля обратиться в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования по телефону 62-82-54 или в лесничества по районам области.

«Местом проведения акции выбран лесной участок у села Николо-Райского Городищенского района. И выбор этот неслучаен, именно здесь во время аномально жаркой погоды летом 2010 года леса больше всего пострадали от пожаров», - сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках акции высадят около 50 000 сеянцев на площади в 10 гектаров.

Также 26 апреля лесничества во всех районах области проведут мероприятия по озеленению населенных пунктов, благоустройству скверов, парков и мест отдыха в лесу. Кроме того, продолжится восстановление зеленых насаждений на участках лесного фонда, сильно пострадавших от ветровалов, лесных пожаров и незаконных рубок. Для этого подготовлены лесообразующие и декоративные породы деревьев: сосна, дуб, береза, липа, ясень, рябина - и кустарниковые породы.