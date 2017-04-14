Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|14 апр 2017|09:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  60.29  |  $  56.60
 

Общество | Пензенцев приглашают к участию в акции «Всероссийский день посадки леса»

14.04.2017|09:03
Печать

26 апреля в Пензенской области, на территории Ахунско-Ленинского лесничества, пройдет массовая акция «Всероссийский день посадки леса».

Принять участие в ней, самостоятельно посадив дерево, может любой желающий. Для этого нужно до 20 апреля обратиться в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования по телефону 62-82-54 или в лесничества по районам области.

«Местом проведения акции выбран лесной участок у села Николо-Райского Городищенского района. И выбор этот неслучаен, именно здесь во время аномально жаркой погоды летом 2010 года леса больше всего пострадали от пожаров», - сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках акции высадят около 50 000 сеянцев на площади в 10 гектаров.

Также 26 апреля лесничества во всех районах области проведут мероприятия по озеленению населенных пунктов, благоустройству скверов, парков и мест отдыха в лесу. Кроме того, продолжится восстановление зеленых насаждений на участках лесного фонда, сильно пострадавших от ветровалов, лесных пожаров и незаконных рубок. Для этого подготовлены лесообразующие и декоративные породы деревьев: сосна, дуб, береза, липа, ясень, рябина - и кустарниковые породы.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!