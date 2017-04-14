14.04.2017 | 12:46

На крупную сумму оштрафовано ООО «Пензадорстрой», зарегистрированное по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 1а. Наказание назначено за нарушение природоохранного законодательства.

Во время рейда, проведенного по сообщению администрации Шемышейского района, специалисты регионального управления Росприроднадзора увидели, что в районе улицы Красной села Усть-Уза Шемышейского района ведутся земляные работы.

Мощная техника - тракторы, бульдозеры, грузовики - действовала в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе Пензенского водохранилища. При этом границы названных зон были обозначены специальными информационными знаками.

«В отношении ООО «Пензадорстрой» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде денежного штрафа в размере 200 тысяч рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в управлении.