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Общество | Пензенское предприятие оштрафовано за работы в водоохранной зоне

14.04.2017|12:46
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На крупную сумму оштрафовано ООО «Пензадорстрой», зарегистрированное по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 1а. Наказание назначено за нарушение природоохранного законодательства.

Во время рейда, проведенного по сообщению администрации Шемышейского района, специалисты регионального управления Росприроднадзора увидели, что в районе улицы Красной села Усть-Уза Шемышейского района ведутся земляные работы.

Мощная техника - тракторы, бульдозеры, грузовики - действовала в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе Пензенского водохранилища. При этом границы названных зон были обозначены специальными информационными знаками.

«В отношении ООО «Пензадорстрой» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде денежного штрафа в размере 200 тысяч рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в управлении.

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Гость|14.04.2017 13:41|

penzainform.ru писал(a):

Мощная техника - тракторы, бульдозеры, грузовики - действовала в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе Пензенского водохранилища.
Конфисковать нужно было мощную технику.

Гость|14.04.2017 13:50|

Свердловский мост не в водоохранной зоне возводится?

Имя: Гость
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