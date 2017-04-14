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Общество | Пензенская студентка вышла в финал состязаний молодых профессионалов

14.04.2017|09:30
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Студентка пензенского колледжа Елена Васильева вышла в финал V национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Она примет участие в заключительном этапе состязаний по направлению «Кондитерское дело».

Елена в марте этого года отстаивала честь региона на отборочных соревнованиях в Республике Саха (Якутия).

По их результатам в финал вышли представители 70 регионов России. Заключительная часть состязаний пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1 200 российских и зарубежных конкурсантов.

«Победители и призеры финала войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi - 2017 и WorldSkills Kazan - 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

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Гость|14.04.2017 09:50|

по лицу видно - кондитер !

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