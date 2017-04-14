14.04.2017 | 09:30

Студентка пензенского колледжа Елена Васильева вышла в финал V национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Она примет участие в заключительном этапе состязаний по направлению «Кондитерское дело».

Елена в марте этого года отстаивала честь региона на отборочных соревнованиях в Республике Саха (Якутия).

По их результатам в финал вышли представители 70 регионов России. Заключительная часть состязаний пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1 200 российских и зарубежных конкурсантов.

«Победители и призеры финала войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi - 2017 и WorldSkills Kazan - 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.