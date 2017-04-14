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Общество | Клиенты каменского МРЭО закрывают проезд к жилому дому

14.04.2017|15:37
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Жители Каменки возмущены количеством машин, которые посетители местного МРЭО оставляют около их трехэтажки. С осени 2016-го, когда рядом с домом № 60 на улице Белинской открылось отделение ГИБДД, жизнь местных вышла из привычного русла.

«Сюда приезжают к 7:00, в туалет в здание не пускают, и все люди ходят к нам во дворе за гаражи», - пожаловалась местная жительница Надежда Носкова.

Ранее Каменское межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение располагалось на улице Советской. Но оттуда полицейским пришлось съехать.

«Помещение обладало минимальными удобствами, требовался капитальный ремонт. Было принято решение переехать в здание на улицу Белинскую, оно соответствует всем требованиям», - пояснил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

К такому соседству местные никак не привыкнут. Порой жильцы не могут выбраться из двора на своих машинах. Выезд на дорогу довольно часто бывает перекрыт транспортом. А оставляют здесь не только легковые, но и большегрузные машины. Их владельцы рады бы не создавать трудности другим участникам движения, но иного выхода нет.

«Машину надо регистрировать, приходится ее где-то оставлять», - отметил один из водителей.

«Для посетителей МРЭО у здания организована парковка», - уточнил Антон Шматков.

Вот только ее размеры не всегда позволяют вместить весь транспорт. А посетителей здесь довольно много. Вот и приходится некоторым водителям практически на проезжей части прикручивать на машину полученные регистрационные номера.

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Гость|14.04.2017 18:33|

penzainform.ru писал(a):

Для посетителей МРЭО у здания организована парковка», - уточнил Антон Шматков.
Антоша ты ли организовал ее или Хахаев?

Имя: Гость
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