14.04.2017 | 15:31

Новый участок для захоронений на Восточном кладбище в Пензе уже определен, проектно-сметная документация на него находится в управлении капитального строительства. Однако затруднения, как обычно, заключаются в финансах.

Об этом в пятницу, 14 апреля, доложил депутатам Пензенской городской думы начальник управления ЖКХ Андрей Гришин.

По словам Гришина, для начала работ по обустройству нового кладбища требуется 56 миллионов рублей - на эти деньги можно было бы провести вырубку зеленых насаждений. Сам проект рассчитан на два года, уточнил он.

«Когда ориентировочно будут изысканы средства?» - поинтересовался Владимир Мутовкин.

Начальник управления ЖКХ лишь развел руками: «На этот вопрос я ответить не могу».

Напомним: в апреле 2015 года и. о. начальника городского управления ЖКХ Михаил Глушков говорил о том, что на действующем Восточном кладбище мест захоронения хватит в лучшем случае на два года. Тогда же было принято решение о строительстве нового кладбища - чуть севернее Восточного. Его планировали начать в 2016-м, а ввести в эксплуатацию - в 2017-м.