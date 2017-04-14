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Общество | Для расширения Восточного кладбища в Пензе требуется 56 млн рублей

14.04.2017|15:31
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Новый участок для захоронений на Восточном кладбище в Пензе уже определен, проектно-сметная документация на него находится в управлении капитального строительства. Однако затруднения, как обычно, заключаются в финансах.

Об этом в пятницу, 14 апреля, доложил депутатам Пензенской городской думы начальник управления ЖКХ Андрей Гришин.

По словам Гришина, для начала работ по обустройству нового кладбища требуется 56 миллионов рублей - на эти деньги можно было бы провести вырубку зеленых насаждений. Сам проект рассчитан на два года, уточнил он.

«Когда ориентировочно будут изысканы средства?» - поинтересовался Владимир Мутовкин.

Начальник управления ЖКХ лишь развел руками: «На этот вопрос я ответить не могу».

Напомним: в апреле 2015 года и. о. начальника городского управления ЖКХ Михаил Глушков говорил о том, что на действующем Восточном кладбище мест захоронения хватит в лучшем случае на два года. Тогда же было принято решение о строительстве нового кладбища - чуть севернее Восточного. Его планировали начать в 2016-м, а ввести в эксплуатацию - в 2017-м.

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Гость|14.04.2017 15:41|

какие то колосальные деньги.

Гость|14.04.2017 15:49|

За 56 миллионов китайцы всю российскую тайгу выкорчуют и еще сдачи дадут лимон в юанях.

Гость|14.04.2017 15:50|

ты че злая такая?машины у тя нет?

Гость|14.04.2017 15:52|

Платить 56 лям за вырубку леса??? На повороте на монтажный находятся несколько лесопилок - продайте им лес на корню - они спилят и вывезут и вам ещё заплатят а на полученные деньги проведёте раскорчёвку.

Очерёдной распил бюджета - выберут подрядчика из своих знакомых,заплатят ему 56 лям, он спилит лес и продаст его, за пару лям наймёт в лесхозе раскорчёвыватель - раскорчоет а пни с сучьями сожгёт. В итоге останется более 70 лям(вместе с деньгами от продажи леса) чистых украденных отмытых и поделенных бюджетных денег!

Гость|14.04.2017 16:05|

penzainform.ru писал(a):

По словам Гришина, для начала работ по обустройству нового кладбища требуется 56 миллионов рублей
Товарищ Гришин просто обозначил сколько он запланировал отмыть бабла на этом проекте, ясно же сформулировал что надо ему 56 лямов

Гость|14.04.2017 16:06|

Гость писал(a):

По словам Гришина, для начала работ
И это только для начала, а потом войдет во вкус еще бюджетных денежек потянет

Имя: Гость
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