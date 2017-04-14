14.04.2017 | 10:30

Аспирант кафедры «Нано- и микроэлектроника» политехнического института Пензенского государственного университета (pnzgu.ru) Павел Голубков принял участие в IV школе-конференции с международным участием Saint-Petersburg OPEN 2017.

Председателем этого престижного научного форума стал легендарный физик, лауреат Нобелевской премии 2000 года, академик РАН Жорес Алферов.

Конференция проходила с 3 по 6 апреля в Санкт-Петербургском национальном исследовательском Академическом университете Российской академии наук. Еще до начала съезда молодых ученых был проведен предварительный заочный конкурс, по результатам которого были отобраны лучшие доклады. Из более чем 650 заявок было выбрано 285 работ, в том числе работа аспиранта ПГУ.

«Войти в число участников конференции под председательством самого Жореса Ивановича Алферова – уже большое достижение. Достаточно сказать, что ее участниками стали лучшие молодые ученые из 12 стран и 24 городов России, что свидетельствует об огромном интересе к этому мероприятию. И тот факт, что среди них оказался наш аспирант, говорит о высоком уровне развития научно-исследовательской работы и подготовки молодых научных кадров в Пензенском государственном университете», - отметила научный руководитель Павла Голубкова доктор технических наук Екатерина Печерская.

Павел представил на конференции доклад на тему «Автоматизация процесса микродугового оксидирования», который вызвал живую дискуссию ведущих ученых и молодых исследователей. По итогам конференции представитель ведущего вуза нашего региона награжден дипломом за лучший доклад. Это высокая оценка работы, проделанной молодым пензенским ученым под руководством его наставников.

«Участвовать в данной конференции было трудно, но интересно. Я познакомился с выдающимися учеными, нашел единомышленников и, что самое главное, получил полезные советы и консультации по теме своей диссертации. Обсуждение моей работы сопровождалось колоссальным волнением. Но оно того стоило: мой доклад вошел в двадцатку лучших! И это при том, что большинство призеров были представителями ведущих научных школ из вузов Санкт-Петербурга. Полезными оказались и лекции известных ученых, и экскурсии по исследовательским лабораториям, оснащенным современным технологическим оборудованием», - поделился впечатлениями Павел Голубков.

Еще одним доказательством значимости научно-исследовательской работы, проводимой в Пензенском государственном университете, станет факт публикации статьи Павла Голубкова в одном из наиболее престижных научных изданий мира. По итогам конференции она увидит свет в журнале Journal of Physics: Conference Series, который входит в базу цитирования Scopus.