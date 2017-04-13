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Общество | В Пензенской области зафиксирован кризис семьи

13.04.2017|12:09
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В четверг, 13 апреля, в правительстве Пензенской области состоялся круглый стол, на котором обсуждались актуальные вопросы молодежной демографической политики.

По словам заместителя председателя правительства Олега Ягова, рождение женщинами первых детей после 30 лет становится реальной проблемой в Европе, ведь когда они задумываются о втором ребенке, возраст уже не позволяет. Зампред подчеркнул, что в этом вопросе Пензенская область не должна стремиться к европейским показателям.

Министр образования Александр Воронков добавил, что сегодня в России нет проблемы важнее, чем демографическая. «Дети - это двигатель всего, смысл нашей жизни. Мы должны конкретно определить, что нужно сделать, чтобы наполнить жизнь смыслом», - заявил он.

Об особенностях репродуктивного поведения населения области собравшимся рассказал директор аналитического центра прикладных исследований института регионального развития Игорь Юрасов.

По его словам, исследование проводилось в конце 2016 года, было опрошено более 500 человек. «В регионе кризис семьи. У нас низкий показатель брачности и средний по России уровень разводимости. Кроме того, фиксируется высокий процент монородительских семей с одним ребенком», - сообщил Игорь Юрасов.

Среди учащейся молодежи установка на многодетность присутствует только у тех, кто имеет проблемы с успеваемостью, отметил Игорь Юрасов. В числе причин, по которым пензенские женщины не стремятся иметь трех и более детей, он назвал их страх потерять работу и статус.

При этом, по мнению опрошенных, оптимальный возраст для рождения первенца - от 18 до 24 лет, а разница между первым и вторым ребенком - 2-3 года. 77% пензенцев считают рождение ребенка вне брака нормальным явлением.

В заключение, называя меры, способные изменить ситуацию в лучшую сторону, Игорь Юрасов в шутку подал идею запретить женщинам доступ к высшему образованию. Говоря серьезно, он предложил ежегодно проводить мониторинг семейных настроений старшеклассников, а также при помощи психологов создать в социальных сетях группы, направленные на укрепление семейных ценностей и стимулирующие к рождению детей.

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Гость|13.04.2017 12:51|

penzainform.ru писал(a):

В числе причин, по которым пензенские женщины не стремятся иметь трех и более детей, он назвал их страх потерять работу и статус
Ну и как власти намерены успокоить пензенских женщин?Проведением мониторинга семейных настроений старшеклассников?

Шашлычник|13.04.2017 12:52|

Культивирование гомофилии, чайлд-фри, порнографии в рамках протоколов сионских мудрецов даёт свои плоды, что и подтверждает данная статья

Гость|13.04.2017 12:55|

Таки что, и в этом году не сдадут перинатальный центр?

Гость|13.04.2017 12:57|

Да тут и культивировать не надо. Достаточно посмотреть на улице на мамаш с коляской. Они младше меня, а выглядят старо,брюхо висит, попа шире плеч. Фу, не хочу так выглядеть.

Шашлычник|13.04.2017 13:00|

Гость писал(a):

Таки что, и в этом году не сдадут перинатальный центр?
Сдадут. Чекист такого не прощает. Белых сидит, Маркелов сидит, Хорошавин сидит, Гайзер сидит, Меркушкин на карандаше

Гость|13.04.2017 13:03|

penzainform.ru писал(a):

«Дети - это двигатель всего, смысл нашей жизни.
Ну, это у вас. Дети уходят взрослыми, и вы им не нужны. Они для вас смысл, а им чхать на вас старых. Квартирку отпиши, а дальше доживай уже скорее.

Гость|13.04.2017 13:07|

И пенсию свою оформи на нас детей мыж у тебя сымысл.

Гость|13.04.2017 13:10|

penzainform.ru писал(a):

Игорь Юрасов в шутку подал идею запретить женщинам доступ к высшему образованию.
Да, верно вы мыслите. Меня вот ничто не заставит родить, заведомо зная, что не смогу дать ребенку достойный старт. Обслугой мои дети не будут.

Гость|13.04.2017 13:12|

penzainform.ru писал(a):

Игорь Юрасов в шутку подал идею запретить женщинам доступ к высшему образованию.
В каждой шутке есть...доля шутки. Ни в одной стране, где есть феминизм, нет нормальной рождаемости коренного населения, даже при колоссальных расходах, вот вам и вывод-посмотрите на наших "западных партнеров". Если хотите рождаемость, поддерживайте традиционную семью и традиционные семейные роли в первую очередь, а не проводите политику в том ключе как сейчас, когда действуют по принципу что семья-это "баба и ЕЕ ребенок", а мужчина-это лишь сменный ресурс, как картридж в устройстве, который надо использовать и "выдоить" по максимуму, обязав как только можно, зато в правах, по факту, существенно ограничить, на тех же детей, например. Вот когда подобное прекратится и действительно, а не только на словах, начнут поддерживать традиционную полную семью и ее ценности, тогда можно ждать результат, а однобокое движение в сторону бесконечных законов и преференций для баб-это прямой путь к "европейским ценностям", там тоже с этого все начиналось, к чему пришли в итоге-мы видим. Надеюсь что и власть тоже.

Гость|13.04.2017 13:12|

У нас с 1991-93г.г. кризис государственности!

Гость|13.04.2017 13:15|

Столярова не покладая рук столько лет нас приближала к европейским показателям, мэр тоже вон стремится а Ягову не нравится.

Ну что же ты Олег, не надо отбиваться от коллектива.

Гость|13.04.2017 13:16|

penzainform.ru писал(a):

Говоря серьезно, он предложил ежегодно проводить мониторинг семейных настроений старшеклассников
... это он поскромничал ...надо начинать с ясельной группы в детском саду

Гость|13.04.2017 13:19|

Сельчанка взяла кухонный нож, веревку, мешок и направилась к чужому сараю. Убедившись в отсутствии хозяйки, она сняла висевший на стене ключ, открыла замок, вошла внутрь и украла овцу весом 35-40 килограммов.

Скрывшись с места преступления, злоумышленница завершила задуманное.

Гость|13.04.2017 13:23|

пока не будет стабильности и хоть малой уверенности в завтрашнем.... х...н ВАМ а не рождаемость, а нищету плодить нечего.

Гость|13.04.2017 13:23|

Гость писал(a):

Да тут и культивировать не надо. Достаточно посмотреть на улице на мамаш с коляской. Они младше меня, а выглядят старо,брюхо висит, попа шире плеч. Фу, не хочу так выглядеть.
Вранье. Таких единицы. Только те, кто не следит за собой.

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Имя: Гость
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