13.04.2017 | 12:09

В четверг, 13 апреля, в правительстве Пензенской области состоялся круглый стол, на котором обсуждались актуальные вопросы молодежной демографической политики.

По словам заместителя председателя правительства Олега Ягова, рождение женщинами первых детей после 30 лет становится реальной проблемой в Европе, ведь когда они задумываются о втором ребенке, возраст уже не позволяет. Зампред подчеркнул, что в этом вопросе Пензенская область не должна стремиться к европейским показателям.

Министр образования Александр Воронков добавил, что сегодня в России нет проблемы важнее, чем демографическая. «Дети - это двигатель всего, смысл нашей жизни. Мы должны конкретно определить, что нужно сделать, чтобы наполнить жизнь смыслом», - заявил он.

Об особенностях репродуктивного поведения населения области собравшимся рассказал директор аналитического центра прикладных исследований института регионального развития Игорь Юрасов.

По его словам, исследование проводилось в конце 2016 года, было опрошено более 500 человек. «В регионе кризис семьи. У нас низкий показатель брачности и средний по России уровень разводимости. Кроме того, фиксируется высокий процент монородительских семей с одним ребенком», - сообщил Игорь Юрасов.

Среди учащейся молодежи установка на многодетность присутствует только у тех, кто имеет проблемы с успеваемостью, отметил Игорь Юрасов. В числе причин, по которым пензенские женщины не стремятся иметь трех и более детей, он назвал их страх потерять работу и статус.

При этом, по мнению опрошенных, оптимальный возраст для рождения первенца - от 18 до 24 лет, а разница между первым и вторым ребенком - 2-3 года. 77% пензенцев считают рождение ребенка вне брака нормальным явлением.

В заключение, называя меры, способные изменить ситуацию в лучшую сторону, Игорь Юрасов в шутку подал идею запретить женщинам доступ к высшему образованию. Говоря серьезно, он предложил ежегодно проводить мониторинг семейных настроений старшеклассников, а также при помощи психологов создать в социальных сетях группы, направленные на укрепление семейных ценностей и стимулирующие к рождению детей.