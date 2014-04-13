Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|13 апр 2017|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+14oC
Завтра | Ливень |
  60.26  |  $  56.76
 

Общество | В Пензе пройдет двухдневный форум InnoMed-2017

13.04.2017|09:27
Печать

13 и 14 апреля в Пензе пройдет IV Межрегиональный форум InnoMed-2017 «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение». Церемония открытия состоится в четверг, 13 апреля, в 10:00 в технопарке «Рамеев».

Участниками встречи станут представители органов власти, федеральных и региональных институтов развития, производителей и потребителей медицинской продукции, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений. InnoMed соберет порядка 350 человек из разных регионов страны и зарубежья.

На форуме будут продемонстрированы достижения российских компаний-разработчиков, состоится обсуждение развития производства и активного использования отечественной продукции в системе здравоохранения.

Программа предусматривает проведение трех секций и двух семинаров, ознакомление с деятельностью технопарка «Рамеев», центром доклинических исследований. Кроме того, на выставке инновационных проектов и достижений продукцию покажут 18 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской, Новосибирской, Волгоградской, Тульской, Московской, Саратовской областей, Пермского и Краснодарского краев, Республики Татарстан.

«От Пензенской области на выставке будет представлено 35 проектов в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения. Их представят группа компаний «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, два вуза (ПГУ и ПензГТУ), производственные предприятия. Выставка будет организована на площади не менее 700 кв. м», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!