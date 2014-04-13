13.04.2017 | 09:27

13 и 14 апреля в Пензе пройдет IV Межрегиональный форум InnoMed-2017 «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение». Церемония открытия состоится в четверг, 13 апреля, в 10:00 в технопарке «Рамеев».

Участниками встречи станут представители органов власти, федеральных и региональных институтов развития, производителей и потребителей медицинской продукции, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений. InnoMed соберет порядка 350 человек из разных регионов страны и зарубежья.

На форуме будут продемонстрированы достижения российских компаний-разработчиков, состоится обсуждение развития производства и активного использования отечественной продукции в системе здравоохранения.

Программа предусматривает проведение трех секций и двух семинаров, ознакомление с деятельностью технопарка «Рамеев», центром доклинических исследований. Кроме того, на выставке инновационных проектов и достижений продукцию покажут 18 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской, Новосибирской, Волгоградской, Тульской, Московской, Саратовской областей, Пермского и Краснодарского краев, Республики Татарстан.

«От Пензенской области на выставке будет представлено 35 проектов в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения. Их представят группа компаний «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, два вуза (ПГУ и ПензГТУ), производственные предприятия. Выставка будет организована на площади не менее 700 кв. м», - сообщает пресс-служба регионального правительства.