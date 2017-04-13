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Общество | В Пензе может появиться предприятие по производству дентальных имплантов

13.04.2017|16:01
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В Пензе может появиться российско-итальянское предприятие по производству дентальных имплантов. Губернатор провел переговоры с генеральным директором компании Leader Medica Роберто Миноцци.

В ходе встречи Иван Белозерцев подчеркнул, что в нашем регионе созданы хорошие условия для работы инвесторов, поддерживаются инновационные проекты.

«На Пензенской земле производят клапаны для сердца, это 63% от всего рынка в стране», - отметил губернатор.

Создание дентальных имплантов, по мнению Ивана Белозерцева, имеет хорошие перспективы на российском рынке, поскольку на сегодняшний день 90% данной медицинской продукции закупается за границей.

Представитель итальянской стороны поблагодарил за предоставленные возможности и отметил, что развитие зарубежных рынков сегодня является одной из главных целей его компании.

«В 1996 году были сделаны большие инвестиции в собственные мощности, чтобы прийти к полному циклу - от изготовления продукции до упаковки», - подчеркнул Роберто Миноцци.

Совместное предприятие планируется создать на базе технопарка «Рамеев».

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