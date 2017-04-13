13.04.2017 | 09:54

В начале апреля в Лопатинском районе, на 62-м километре автодороги Петровск - Елюзань, был задержан грузовик, перевозивший четырех коров без ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушение выявил специалист отдела госветнадзора, проводивший рейдовое мероприятие на посту ДПС.

В результате мужчина, перевозивший груз, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

«Проведена разъяснительная беседа. Груз возвращен по месту выхода», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.